為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共官媒接力惠頓抹黑 國安人士預告：攻擊還會繼續

    中國官媒環球時報發表社論，除對台灣對美軍購展開批評，更接續引用惠頓發文，以極度扭曲的方式，攻擊蕭美琴（右）以及台灣政策正使其與美國總統川普漸行漸遠。對此，一位長期研究中共認知戰的國安人士對此解析，並預言中共應該還會持續攻擊。（資料照）

    中國官媒環球時報發表社論，除對台灣對美軍購展開批評，更接續引用惠頓發文，以極度扭曲的方式，攻擊蕭美琴（右）以及台灣政策正使其與美國總統川普漸行漸遠。對此，一位長期研究中共認知戰的國安人士對此解析，並預言中共應該還會持續攻擊。（資料照）

    2025/08/07 14:16

    〔記者蘇永耀／台北報導〕被外界評價為華府公關承包商美國國務院前顧問惠頓，近日撰文稱賴政府未打入川普政府的核心，並指稱與副總統蕭美琴有關等內容，中國官媒環球時報7日接續發表社論，除對台灣對美軍購展開批評，更接續引用惠頓發文，以極度扭曲的方式，攻擊蕭美琴以及台灣政策正使其與美國總統川普漸行漸遠。對此，一位長期研究中共認知戰的國安人士對此解析，並預言中共應該還會持續攻擊。

    國安人士表示，由於賴清德總統宣布我國會持續推動國防改革，預告明年度的國防預算，將達到GDP3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。中國官媒除了環球時報發表評論抨擊台灣對美軍購，解放軍報的御用評論員「張殿成」也發表文章分化台美關係，指稱從增加軍購到要求台積電赴美設廠，台灣被美國予取予求。

    國安人士並觀察，以惠頓發文內為例，雖然打著川普政府前幕僚的頭銜，但文中敘事內容幾乎都與中共官方脈絡相同，假稱大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔等；或是將蕭美琴駐美期間獲得國際一致好評的優異表現，歪曲指控為「明顯可笑的」，都與中共過去敘事高度一致。

    國安人士接著說，值得注意的是，就在台灣正在盤點國防需求、即將編列特別預算採購急需裝備的時候，中國也開始啟動攻擊台灣軍購的認知操作，近日引述「外交家」雜誌內容，卻不敢提到狄馬及戈洛德兩位作者，尤其兩人除了主張須正視一帶一路、俄中關係等議題對地區安全的現實影響，也呼籲包括台灣在內的前線地區應重視自身防衛準備與民主韌性；戈洛德過去受訪時甚至多次強調中國官方角色曖昧，以及中國對俄羅斯入侵的立場讓烏克蘭民眾失望。

    該人士表示，目前有諸多證據指出，惠頓發文案背後有特定勢力刻意進行網路操弄，中國官媒接力跟進就是一個證明。隨著立法院下會期開議，未來針對台灣強化國防的預算，中方肯定會持續從各方面進行攻擊。提醒國人，北京當局從過去找台灣名嘴、政治人物、媒體協力，也開始轉為由國際媒體報導，透過外籍人士營造台灣是麻煩製造者形象，藉以削弱國防安全與國人團結意志。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播