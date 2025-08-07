中共官媒接力惠頓抹黑 國安人士預告：攻擊還會繼續

中國官媒環球時報發表社論，除對台灣對美軍購展開批評，更接續引用惠頓發文，以極度扭曲的方式，攻擊蕭美琴（右）以及台灣政策正使其與美國總統川普漸行漸遠。對此，一位長期研究中共認知戰的國安人士對此解析，並預言中共應該還會持續攻擊。（資料照）

2025/08/07 14:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕被外界評價為華府公關承包商美國國務院前顧問惠頓，近日撰文稱賴政府未打入川普政府的核心，並指稱與副總統蕭美琴有關等內容，中國官媒環球時報7日接續發表社論，除對台灣對美軍購展開批評，更接續引用惠頓發文，以極度扭曲的方式，攻擊蕭美琴以及台灣政策正使其與美國總統川普漸行漸遠。對此，一位長期研究中共認知戰的國安人士對此解析，並預言中共應該還會持續攻擊。

國安人士表示，由於賴清德總統宣布我國會持續推動國防改革，預告明年度的國防預算，將達到GDP3%以上的目標，以提升台灣自我防衛能力。中國官媒除了環球時報發表評論抨擊台灣對美軍購，解放軍報的御用評論員「張殿成」也發表文章分化台美關係，指稱從增加軍購到要求台積電赴美設廠，台灣被美國予取予求。

國安人士並觀察，以惠頓發文內為例，雖然打著川普政府前幕僚的頭銜，但文中敘事內容幾乎都與中共官方脈絡相同，假稱大多數關注外交政策的美國人，並未將台灣視為對抗中國的資產，反而將其視為負擔等；或是將蕭美琴駐美期間獲得國際一致好評的優異表現，歪曲指控為「明顯可笑的」，都與中共過去敘事高度一致。

國安人士接著說，值得注意的是，就在台灣正在盤點國防需求、即將編列特別預算採購急需裝備的時候，中國也開始啟動攻擊台灣軍購的認知操作，近日引述「外交家」雜誌內容，卻不敢提到狄馬及戈洛德兩位作者，尤其兩人除了主張須正視一帶一路、俄中關係等議題對地區安全的現實影響，也呼籲包括台灣在內的前線地區應重視自身防衛準備與民主韌性；戈洛德過去受訪時甚至多次強調中國官方角色曖昧，以及中國對俄羅斯入侵的立場讓烏克蘭民眾失望。

該人士表示，目前有諸多證據指出，惠頓發文案背後有特定勢力刻意進行網路操弄，中國官媒接力跟進就是一個證明。隨著立法院下會期開議，未來針對台灣強化國防的預算，中方肯定會持續從各方面進行攻擊。提醒國人，北京當局從過去找台灣名嘴、政治人物、媒體協力，也開始轉為由國際媒體報導，透過外籍人士營造台灣是麻煩製造者形象，藉以削弱國防安全與國人團結意志。

