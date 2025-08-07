為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    王義川諷盧秀燕勘災塗千元粉底 李彥秀反諷：只許義川萬元皮帶

    盧秀燕日前至太平區黃竹里竹村路勘災。（市府提供）

    盧秀燕日前至太平區黃竹里竹村路勘災。（市府提供）

    2025/08/07 14:09

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委王義川在政論節目中批評台中市長盧秀燕，使用2400元的粉底液全妝勘災。對此，藍委李彥秀諷刺王義川用可以用萬元皮帶，卻不許盧用千元粉底液，是住在海邊嗎？藍委廖偉翔呼籲王義川和民進黨把焦點放在民間疾苦，而非攻擊女性政治人物的外表，否則會被看破民進黨強調兩性平權只是虛偽的假象。

    李彥秀表示，盧市長勤於市政，台中市民都看在眼裡，才會有高達65.8%的超高市政滿意度，拿女生常用的粉底液在政論節目上輕蔑的訕笑，凸顯沙文主義的傲慢與無知。她也諷刺，「只許義川萬元皮帶，不許秀燕千元粉底液」王義川是住海邊嗎？連人家用什麼粉底液都要管。

    讓她更難過的是，沒有看到一向標榜女權的民進黨政治人物出面制止或是為女性發聲，民主退步到這種程度，只有藍綠，沒有是非，只有立場，沒有價值，令人難過。

    廖偉翔表示，盧秀燕第一時間就趕到現場看災，並沒有耽誤任何行程，她的認真負責大家都看在眼裡。反倒是王義川沒出現在現場卻在電視節目上用一罐化妝品大作文章，請王義川與民進黨把焦點放在民間疾苦，而非攻擊女性政治人物的外表，這樣的行為不只讓你們與民心越來越遠，甚至看破了民進黨強調兩性平權只是虛偽的假象。

