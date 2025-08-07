「國會擴權2.0」報告惹議 韓國瑜拔擢的法制局長操刀

立法院四日發布法制局一份立法權與司法違憲審查界限相關研究報告，引發不小爭議。圖為立法院長韓國瑜今天出席立院活動情形。（記者方賓照攝）

2025/08/07 13:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院四日發布由法制局長郭明政署名的「重複立法作為憲政對話－論國會立法權與司法違憲審查的界限」報告，直稱憲法法庭的判決對於立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要，並具體主張，「立法者主動重新立法以體現新民意 」。 這份爭議報告遭綠營強烈抨擊是為「國會擴權2.0做鋪陳，而郭明政為立法院長韓國瑜去年親自調升的一級主管，並被歸屬立院秘書長周萬來的人馬。

七二六首波大罷免投票結束後，韓國瑜七月卅一日參加國民黨團餐會時表示，能完封首梯大罷免不容易，期盼藍委要珍惜這次經驗與寶貴教訓，還有七位藍委要在八月廿三日罷免投開票，呼籲其他藍委此時不宜推動「過度碰撞」、「高度政治性」議題，這陣子「稍微緩一下」。不過，立院法制局即於八月四日公布這份爭議報告，直接否定憲法法庭違憲審查位階。報告由法制局長郭明政領銜署名，郭為韓國瑜去年親自調升的立法院一級主管。

郭明政過去在立院秘書處、法制局、委員會等單位任職，被歸類屬立院秘書長周萬來的人馬。綠營先前抨擊韓國瑜主持議事不公，即表示要將周萬來、郭明政等人移送監察院。

這份「重複立法作為憲政對話－論國會立法權與司法違憲審查的界限」報告四日發布後，是以全文貼於立法院官網，但今日上午遭綠委強烈抨擊後，一度改為「摘要版」，全文只供內參。但隨後又更為全文公布。

民進黨團幹事長吳思瑤今批評，韓國瑜、周萬來及議事組皆議事不中立，現在連法制局都不中立，透過研究報告作為違反憲法、誤導社會的錯誤示範，這是一個嚴肅的民主挑戰。吳強調，希望在野黨不會藉此做為試金石、測風向，啟動所謂「國會擴權2.0」；因為國會擴權已被宣判違憲，藍白還要再次重蹈覆轍嗎？國會擴權2.0，絕對不容再次上演、再次破壞台灣民主。

