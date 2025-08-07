引美國智庫民調反擊疑美論 邱志偉：川粉挺台民意強勁

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2025/08/07 13:39

〔記者陳政宇／台北報導〕近期隨著美國前國務院顧問惠頓撰文，以及台美關稅風波，外界質疑兩國關係生變。民進黨立委邱志偉今（7日）提出一份由美國智庫Vandenberg Coalition所做民調，主要訪問美國總統川普的支持者，結果顯示挺台數據持續攀升，超過7成認為阻止中國控制台灣是符合美國利益，且過半受訪者認為台灣及盟邦應該增加軍事預算，顯見台美關係的民意基礎強勁。

邱志偉今指出，近期許多人不斷想挑撥台美關係，更刻意過度詮釋川普及其支持者對於台灣的態度。與其相信單篇文章，或是在某些隻字片語擴張解讀，不如相信科學民調數據，這也是台灣人所熟悉的資訊來源。

據此，邱志偉表示，Vandenberg Coalition是美國華府知名的外交智庫，專注於美國的國防外交政策，智庫成員包含前川普總統第一任時期的前副助理國務卿Carrie Filipetti，該智庫政府事務負責人曾在今年5月訪台，獲得總統賴清德接見，對美國外交政策及台灣相當了解，所做出的數據具有重要參考價值。

深入分析這份民調，邱志偉說明，該機構長期對於川普支持者做追蹤民調，並委由共和黨頂尖民調公司調查，具有高度公信力。本次民調是在7月24日至28日進行，數據顯示川普支持者對於「阻止中國控制台灣是符合美國利益」的認同度，從6月的74%攀升至78%，對於支持美國抗中保台力道強勁。民調也顯示，川普支持者認為中國是美國強烈威脅的比例超過7成，且高於伊朗、俄羅斯對於美國的威脅。

邱志偉強調，川普非常重視其支持者，更重視社群媒體的受歡迎度，故其支持者的意向相當關鍵。且明年就將迎來美國期中選舉，川普施政要能延續，就必須取得支持者信任，其支持者挺台抗中力道強勁，絕對是台美關係的重要指標。他呼籲，親中疑美人士應好好正視美國國內民意，不要繼續唱衰台美關係，甚至誤導美方，傷害台灣的國家利益。

