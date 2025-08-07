為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    引美國智庫民調反擊疑美論 邱志偉：川粉挺台民意強勁

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    2025/08/07 13:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕近期隨著美國前國務院顧問惠頓撰文，以及台美關稅風波，外界質疑兩國關係生變。民進黨立委邱志偉今（7日）提出一份由美國智庫Vandenberg Coalition所做民調，主要訪問美國總統川普的支持者，結果顯示挺台數據持續攀升，超過7成認為阻止中國控制台灣是符合美國利益，且過半受訪者認為台灣及盟邦應該增加軍事預算，顯見台美關係的民意基礎強勁。

    邱志偉今指出，近期許多人不斷想挑撥台美關係，更刻意過度詮釋川普及其支持者對於台灣的態度。與其相信單篇文章，或是在某些隻字片語擴張解讀，不如相信科學民調數據，這也是台灣人所熟悉的資訊來源。

    據此，邱志偉表示，Vandenberg Coalition是美國華府知名的外交智庫，專注於美國的國防外交政策，智庫成員包含前川普總統第一任時期的前副助理國務卿Carrie Filipetti，該智庫政府事務負責人曾在今年5月訪台，獲得總統賴清德接見，對美國外交政策及台灣相當了解，所做出的數據具有重要參考價值。

    深入分析這份民調，邱志偉說明，該機構長期對於川普支持者做追蹤民調，並委由共和黨頂尖民調公司調查，具有高度公信力。本次民調是在7月24日至28日進行，數據顯示川普支持者對於「阻止中國控制台灣是符合美國利益」的認同度，從6月的74%攀升至78%，對於支持美國抗中保台力道強勁。民調也顯示，川普支持者認為中國是美國強烈威脅的比例超過7成，且高於伊朗、俄羅斯對於美國的威脅。

    邱志偉強調，川普非常重視其支持者，更重視社群媒體的受歡迎度，故其支持者的意向相當關鍵。且明年就將迎來美國期中選舉，川普施政要能延續，就必須取得支持者信任，其支持者挺台抗中力道強勁，絕對是台美關係的重要指標。他呼籲，親中疑美人士應好好正視美國國內民意，不要繼續唱衰台美關係，甚至誤導美方，傷害台灣的國家利益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播