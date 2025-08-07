為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台菲促進漁業合作協定第7次技術會議 承諾爭議事件「一小時通報機制」

    外交部。（資料照）

    2025/08/07 13:10

    〔記者方瑋立／台北報導〕「臺菲有關促進漁業事務執法合作協定」第7次技術工作小組（TWG）會議於上月30日在台北順利舉行，外交部今天（7日）表示，本次會議雙方同意更新漁業熱線聯繫資訊，承諾落實協定中的海上爭議事件「一小時通報機制」，也進一步討論合作打擊非法等漁撈、養殖行為。

    外交部今天透過新聞稿說明，該會議由我國駐菲律賓代表周民淦大使及菲國馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表葛若菲（Atty. Cheloy E. Velicaria-Garafil）共同主持，農業部次長黃昭欽、漁業署署長王茂城及菲律賓農業部次長Drusila Esther E. Bayate、漁業暨水產資源局副局長Isidro M. Velayo, Jr.，以及外交部、海洋委員會海巡署等有關單位均指派代表出席。

    外交部指出，本次會議中，台菲同意更新雙方漁業熱線聯繫資訊，承諾落實前述協定之「一小時通報機制」，並就今年涉及海上漁業爭議事件交換意見。雙方另就共同合作打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported, unregulated）漁撈行為、水產養殖合作，以及引進菲國魚種增加我方種原庫多樣性等議題廣泛討論，成果豐碩。

    外交部說明，台菲雙方於2015年簽署「臺菲有關促進漁業事務執法合作協定」，迄今已召開7次工作小組會議，並藉此平台討論各項具體措施，深化兩國漁業作業合作交流，增加互信，為雙方漁業發展拓展互惠、互利空間。

