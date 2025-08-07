普發現金有3大難題！吳思瑤：在野黨從來不討論

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者方賓照攝）

2025/08/07 13:02

〔記者陳政宇／台北報導〕攸關普發現金的特別預算案未排入今（7）日行政院會議程，內容是否生變備受關注。立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言，中央的財政大餅只有這麼大，包括財源在哪、排富與否，以及立法院先前片面修法的合憲性程序，都是要克服的難題，但在野黨在審議過程從來不討論。

立法院通過涵蓋普發現金一萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院規劃提出修正案，並研議納入排富條款。行政院今天則回應，除了產業支持方案會有所調整，其餘部分將依據三讀的條文編列預算。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤今日受訪表示，普發現金仍處於討論階段，難題在於需要舉債，國家能否構成這樣的財源？尤其政院這段時間將通過風災特別條例，未來針對風災會有數百億特別預算支出，對於治水、國防、新年度「財劃法」3753億元要強制撥給地方，但中央的財政大餅只有這麼大。

吳思瑤進一步盤點，若要普發現金，財源是第一個要克服的困難；如果都是舉債，大家能承受嗎？這樣合理嗎？第二，必須把現在立法院有違憲疑慮的片面修法，在合憲程序上需要行政與立法部門進一步磋商。

吳思瑤續指，排富與否也是值得討論的問題，若把普發現金定義為社會福利，當然就需要有排富門檻；如若回到在野黨要求利用的歲計賸餘，把繳稅最多的人排掉，又與「還稅於民」背道而馳。

吳思瑤也呼籲，盼在野黨嚴肅面對。畢竟過去討論特別條例過程時，對於排富、財源、以及國家可負荷多少金額，這都是需要被討論的問題，但在野黨從來不討論，現在變成執政黨必須認真負責面對。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法