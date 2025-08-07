藍白曾攻擊台積電、魏哲家 吳崢：誰為台灣做事、誰唱衰台灣一目了然

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/08/07 13:19

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普美東時間6日（台灣時間8月7日）宣布，未來將針對出口至美國的半導體產品課以高達100％的關稅，但是在美生產的業者可以豁免。對此民進黨發言人吳崢表示，當時國民黨是怎麼攻擊台積電、台積電董事長魏哲家的？誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣，國人一目了然。

吳崢在臉書PO文表示，川普昨晚宣布，未來進入美國的半導體產品要課100%關稅，但如果赴美設廠，或已經承諾赴美，就可以獲得完全的關稅豁免，「也就是零關稅，0％！零的領域！消息一出，今天台股開盤應聲大漲，台積電盤中創下1180元的歷史新高」。

吳崢指出，這證明魏哲家年初赴美在白宮與川普總統召開記者會宣布擴大赴美投資，是具有遠見的戰略佈局，持續擴大台積電在半導體先進製程的領先優勢。他反問：「當時國民黨是怎麼攻擊的？趙少康說，要不要用外患罪把魏哲家抓起來？朱立倫說，政府把台積電推出去面對風口浪尖，其他種種唱衰言論，什麼雙手奉上、什麼跪舔、什麼掏空台灣產業完了，族繁不及備載。」

吳崢直言，半導體是台灣關鍵戰略產業，除了台積電，還有其他成熟製程廠商可能被關稅影響，民進黨政府仍在對美台談判中，要持續為台灣廠商面對232條款爭取有利條件，但與國民黨從頭到尾的謾罵相比，誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣，國人一目了然。

