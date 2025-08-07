為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    立院法制局報告稱「釋憲無遵從必要」 公督盟轟：配合藍白成法盲

    公督盟執行長張宏林。（資料照）

    2025/08/07 13:15

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院法制局近日發布「重複立法作為憲政對話－論國會立法權與司法違憲審查的界限」報告，指稱，大法官解釋結果應不具憲法位階，憲法判決的拘束力存在疑義，立法機關僅有尊重義務、尚無遵從的必要，且無法限制未來國會立法形成自由。對此，公督盟執行長張宏林今日受訪時痛批，法制局此報告不僅法盲且荒謬，已成憲政笑話。

    張宏林直言，過去大家認為國眾兩黨是法盲，沒想到立法院的法制局也配合下去演戲變法盲，一個公正獨立的幕僚單位卻選邊、不持平來運作已成憲政解釋的大笑話。憲政僵局本就是交由憲法法庭來裁決，今天法制局的報告等於是告訴大家，「今天法院判刑做成的決議，你尊重、參考就好」 這不是天下大亂嗎？完全打破了民主制度運作規則。

    張宏林批評，此報告正做實了，過去大家批判國眾兩黨沒有拿到執政權，想透過國會擴權讓立法院一院獨大凌駕總統府、行政院，而該報告的解釋正做實了藍白正在做此鋪陳。他強調，過去有多少案當初是憲法法庭判定違憲後，立法院快速去做修法，最明顯的案例就是同志婚姻。

    「今天法制局竟可以超越大法官的釋憲，認為只要尊重就好，是個非常大的憲政笑話、醜聞！」張宏林痛批，法制局作為一個應該客觀、專業的單位，沒想到竟然配合藍白兩黨去做出這種毀憲亂政的一個解釋，是非常可恥的。

