林佳龍宴請強生、戴扈傑 強調台灣積極全球參與邁向「中等強國」

遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠，以及外交部長林佳龍、次長吳志中，與前英國首相強生比讚合照。（外交部提供）

2025/08/07 12:59

〔記者方瑋立／台北報導〕「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」5日圓滿落幕，這次邀集美國、日本、歐洲及印太地區等10國政要、學者專家參與。外交部長林佳龍昨（6）日晚間設宴款待英國前首相強生、法國前國會議長戴扈傑等貴賓，感謝他們出席分享觀點與見解，共同促進印太和平與安全。

本屆凱達格蘭論壇聚焦「區域安全」、「全社會防衛韌性」與「經濟安全」三大關鍵議題，邀請10國12名政要、專家學者與談，現場共計300人與會，互動熱絡，線上平台觸及約2萬人同步收看，共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

林佳龍昨晚在臉書發文分享，強生在這次論壇中呼籲國際社會支持台灣，正視中國對自由構成的威脅，展現民主夥伴的團結行動；戴扈傑則強調，各國應加強歐盟與台灣在經濟與氣候領域的合作，並支持台灣參與國際組織。

林佳龍也分享他在閉幕晚宴致詞說，外交部秉持總統賴清德所提出的「和平四大支柱行動方案」精神，透過「總合外交」政策深化與民主夥伴的連結，並善用台灣在科技力與製造力方面的優勢，朝成為全球「中等強國」的目標邁進。

林佳龍強調，台灣位處抵禦威權擴張的第一線，面對中國經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶侵略，在國際社會逐漸正視威權滲透的急迫性時，台灣更加堅定捍衛共同價值的決心，也凸顯民主國家彼此團結的重要。

林佳龍並以日前率團訪問友邦巴拉圭為例，說明台灣與巴國透過投資、教育與科技等多領域合作，鞏固雙邊邦誼，並共同開創未來願景。同樣地，台灣也持續與帛琉、瓜地馬拉等邦交國深化合作，展現台灣作為全球共同進步積極參與者的角色。

展望未來，林佳龍強調，台灣將持續與全球民主夥伴攜手並肩，維護以規則為基礎的國際秩序。他相信，唯有民主陣營的團結合作，才能有效抵禦威權滲透；唯有持續對話與善意溝通，方能創造和平契機。

外交部長林佳龍與法國國會前議長戴扈傑合照。（外交部提供）

「凱達格蘭論壇：2025 印太安全對話」5日圓滿落幕，外交部長林佳龍和與會政要、專家合影留念。（外交部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法