川普稱半導體100％關稅 吳靜怡：何須疑美？要訂單趕快移美！

2025/08/07 15:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將對所有進口半導體晶片徵收約100%的關稅，若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠「可豁免」。對此，媒體人吳靜怡表示，川普宣佈制裁印度關稅增至50%之後，蘋果宣布額外投資美國6000億美元！台灣何須疑美？要訂單只有趕快移美！

吳靜怡在臉書PO文表示，蘋果此舉主要是為避免iPhone等旗艦產品遭到懲罰性關稅，同時強化其「美國製造計畫」（American Manufacturing Program），包括與鴻海在德州設立AI伺服器製造基地，支援「Apple Intelligence」雲端運算（Private Cloud Compute），其核心晶片使用由台灣製造的M系列產品，該計畫同步延伸至加速美國封裝能力，並強化與台積電亞利桑那晶圓廠的產能協同。

吳靜怡指出，整體而言，6000億美元的美國投資計畫顯示其積極應對地緣政治與關稅挑戰，蘋果正在以實質行動降低對海外零組件的依賴，建立AI時代的新製造與運算體系，台灣企業則再次成為科技戰略重塑中的關鍵一環。

吳靜怡續指，川普在白宮也提到，所有進入美國的晶片和半導體徵收100%的關稅，不過，也承諾在美國投資製造業的公司將獲得豁免，所以不要疑美了，川普就是告訴你，要美國訂單就是趕快移美！

吳靜怡直言，因此，在這樣的國際情勢下，台灣不應受國內政黨的口水戰影響，而輕信「疑美論」的論調，相反的，我們應更堅定地立足於美國科技供應鏈，深化合作，共同推動先進製造與AI發展，這不僅能降低地緣風險，還能確保台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，轉化挑戰為經濟成長的機會。

