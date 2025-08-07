「閩南狼」聲援鍾明軒引爆網友砲轟 學者研判3種可能「不利823罷免」

726大罷免失利後，從中國跳反的網紅「閩南狼」陳柏源與「八炯」溫子渝公開決裂，陳指控「八炯」搞納粹外，近日更拍片「洗白」聲援親中網紅鍾明軒，引爆大量網友留言砲轟。（圖擷取自YT頻道）

2025/08/07 12:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕726大罷免失利後，從中國跳反的網紅「閩南狼」陳柏源與「八炯」溫子渝公開決裂，陳指控「八炯」搞納粹外，近日更拍片聲援親中網紅鍾明軒，引爆大量網友留言砲轟。學者分析此舉3種可能，質疑閩南狼是出於個人恩怨、利益，或在為重回中國鋪路，也有可能是中共安排。

陳柏源在「揭開統戰紀錄片：關於鍾明軒事件的真相」最新影片中聲稱，支持罷免不代表我們可以對錯誤視而不見，反共更不等於可以接受納粹式的操作。

陳柏源說，那部統戰紀錄片有些內容被倉促丟上網，我們在中共國調查時，其實海峽導報林靖東說，「他們根本不認識鍾明軒」，只是把鍾的影片拿來轉發，但八炯還是堅持發了，導致鍾被全網圍剿，「我們到底是為了反共，還是為了流量」；陳更在影片最後向「中間選民」呼籲，罷免到底是為了反共，還是為了報復。

對此，台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫今日受訪表示，「閩南狼」這些動作只是讓罷免焦點不再是國民黨立委，被帶風向質疑罷免本質是在反共還是報復，這可以削弱原本「抗中保台」、維護公共利益的訴求，因為已不是在討論台灣的憲政危機，這是非常不好的。

陳俐甫批評，閩南狼和八炯的恩怨，難道勝過台灣民主的危機？個人恩怨要不是在大罷免脈絡裡，誰會想要關注，不夠聰明才選在823罷免投票前講這些，「你只想到你自己，完全不顧大局」。

陳俐甫質疑，閩南狼已不適合做意見領袖或領導活動的人，這樣的人跟國民黨那些為了個人利益或家族事業配合中國的，有什麼兩樣？不顧國家整體及台灣未來發展，只為了個人恩怨或利益。

陳進一步說，如果閩南狼不是為了個人恩怨或出於利益攻擊八炯、替鍾明軒講話，大家可能就要想想，這個人到底在打什麼算盤？是背後有人教他這樣做，還是為了重新回到中國？例如館長以前是臭罵習近平，現在「卑躬屈膝」認錯說要做中國人。

據分析，更恐怖的是，此事可能是中共安排的，不要忘了蔣介石政權逃到台灣，國防部作戰廳長本身就是共諜，像傅作義女兒也是中共地下黨員，歷史上都發生過。

他強調，究竟是個人私怨或後面情況「不得而知」，但絕對不利於823罷免。目前媒體多聚焦罷免團體決裂，不再討論國民黨立委毀憲亂政，而閩南狼質疑罷免是反共或是報復，這可以降低選民出門投票意願，最後得利就是國民黨。

