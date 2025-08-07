王鴻薇諷賴總統默認惠頓說法 黨政人士打臉：外交門外漢說謊

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/08/07 12:35

〔記者陳政宇／台北報導〕前美國國務院顧問惠頓撰文稱台灣與川普「漸行漸遠」，國民黨立委王鴻薇則諷刺說，這說法太令人憤怒，拜託總統府一如以往趕快出來澄清，別讓大家擔心受怕。黨政人士今（7日）反駁說，外交部早已即刻澄清，王鴻薇評論時政卻不經查證，還造謠說謊、惡意操作帶風向，不是笨就是壞，根本是外交門外漢。

王鴻薇今透過臉書撰文質疑，惠頓批評賴總統與民進黨政府，政府為何不反駁？並呼籲賴總統不可默認惠頓的說法。

請繼續往下閱讀...

對此，黨政人士表示，王鴻薇似乎搞錯了，事實上，我國外交部在惠頓撰文後第一時間，就已立即說明澄清。外交部表示，台灣與美國的關係歷經長年耕耘，在兩黨及行政與國會各界的支持下奠定堅實的基礎。台灣持續透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派的友誼與合作。

外交部說明，我國駐美國代表處也與華府公關公司合作，協助推動對美工作。相關合作是基於專業評估與實務需要，協助多元拓展美國各界對台美關係的理解與支持。此作法歷經各屆政府，行之有年。駐美國代表處一向謹慎擇聘公關公司，並定期檢討與調整。類此合作也符合國際慣例，無論外國政府機構、大使館、企業均常藉此協助推動相關工作。

「王鴻薇連這都造謠說謊，評論時政不經查證，惡意操作帶風向」，黨政人士直言，台美關係歷經長年耕耘，且台灣的外交工作從來不選邊，無論是民主黨或共和黨，台灣與兩大黨之間關係相當緊密，台灣持續在跨黨派支持下奠定堅實基礎，並透過多元管道與美國各界互動，深化台美跨黨派友誼與合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法