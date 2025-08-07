為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    普發現金確定不排富! 行政院：依照立院三讀版本編列特別預算

    對於特別預算是否編入普發現金?是否提出排富修法？行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，特別條例會提出修法，對產業支持方案思考是否調整、擴大適用範圍，至於其他部分不會有所變動。（記者鍾麗華攝）

    2025/08/07 12:27

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院將提出5450億元的韌性特別預算，含括2350億元的普發現金，對於是否修法排富？行政院發言人李慧芝今（7）日在院會後記者會表示，行政院將依立法院三讀內容編列特別預算，並將提特別條例修正案，對產業支持方案調整、擴大適用範圍，「其他部分不會有所變動」。至於未來是否針對普發現金條文聲請釋憲，李慧芝則表示，「會透過合法合憲的管道來溝通努力」。

    行政院是否送出5450億元的韌性特別預算備受關注，不過，行政院卻二度變更議程，最後抽換掉特別預算案，對此，李慧芝表示，變更議程的部分，是因為考慮調整產業支持方案，「我們會盡快的提出來」。至於原定的支持方案，行政院長卓榮泰已裁示要「移緩濟急」，今天已開始受理申請，希望能儘速幫助受影響產業。

    媒體追問普發現金是否編列2350億元，修法是否納入排富條款？李慧芝則一再重申，會行政院會依照立法院三讀內容編列特別預算，至於產業支持方案的部分，會思考再做調整外，「其他的部分都不會變動」。

    行政院長卓榮泰上週四在行政院會中，決定對特別條例不覆議，當時還強調，「政院未來有必要思考依照憲法體制，於適當時間提出釋憲，以期杜絕行政、立法繼續在權力分立上所造成的憲政秩序紛爭」。不過今天媒體在院會後記者會問到普發現金是否釋憲？李慧芝則改口說，「會透過合法合憲的管道來溝通努力」。

