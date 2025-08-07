藍白批「黑箱」卻不來開會 沈伯洋：沒鏡頭就不會監督

立法院外交及國防委員會民進黨召委沈伯洋今說明，委員會召開秘密會議，供立委閱覽台美關稅談判保密協議，與機密內容無涉。（記者方賓照攝）

2025/08/07 12:29

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（7）日召開秘密會議，供立委閱覽台美關稅談判保密協議內容，引發國民黨立委徐巧芯等人批評「黑箱」。民進黨籍召委沈伯洋回應，保密協議若公開就不叫保密，強調委員皆可參加秘密會議，也可在場內閱覽保密協議，國民黨、民眾黨口稱監督卻未到場，他引用知名歌詞大酸「約你你又不來，來了你又不嗨」。

沈伯洋指出，今日秘密會議的目的即是閱覽保密協議，與機密內容無涉。他說明，秘密會議所有委員都可參加，保密協議則由立委在會中親閱，不得攜出，是國會監督的一環。他也強調，可公開的部分另有安排，下週另排議程討論。

針對藍白是否有出席「監督」，沈伯洋點名，民眾黨團總召黃國昌「根本沒來」，國民黨立委馬文君則是在簽切結書後開門、口稱要公開才看，民眾黨立委張啓楷與國民黨立委葉元之「不看就走」，而民進黨國防外交委員全員到齊。他諷刺這些立委說要監督卻未實際參與，「講白了，就是沒鏡頭就不監督」，痛批浪費難得召開的秘密會議。

對此，國民黨立委徐巧芯稍早於社群平台反駁，質疑沈伯洋將委員會臨時改為「完全機密」會議，完全黑箱、無選擇，過往多數機密會議仍可選擇「公開質詢」。她強調自己「是第一個質詢的，資料看得清楚楚」，並稱下週將由國民黨黃仁召委安排公開會議，「民進黨不願意做的事，我們來做」。

不過，根據沈伯洋所公布的會議說明，今日內容僅限保密協議，並無討論機密細節，亦未限制提問與監督。沈也再次強調，保密協議本就不能公開，否則不能稱為保密。

