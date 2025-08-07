為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    股價都漲了！朱立倫仍稱半導體100％關稅壓力大 網諷100％反指標

    國民黨主席朱立倫今日上午7時許發文稱「美擬課晶片100％關稅，台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰」，隨後台積電發爐飆1180元新天價，指數漲逾560點，不少網友湧入朱立倫臉書留言洗版，有人酸說「朱主席，您的意見好像是台股的反指標」。（資料照）　

    國民黨主席朱立倫今日上午7時許發文稱「美擬課晶片100％關稅，台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰」，隨後台積電發爐飆1180元新天價，指數漲逾560點，不少網友湧入朱立倫臉書留言洗版，有人酸說「朱主席，您的意見好像是台股的反指標」。（資料照）　

    2025/08/07 12:53

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對半導體課徵100％關稅，卻有但書，在美設廠的企業可望豁免；不過，國民黨主席朱立倫今（7）日上午7時許發文稱「美擬課晶片100％關稅，台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰」，隨後台股開盤，台積電卻發爐飆出新天價，加權指數一路上漲，不少網友湧入留言洗版，有人酸說「朱主席，您的意見好像是台股的反指標」。

    綜合媒體報導，美國總統川普宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，在美國生產的免稅，他並再度點名台積電對美投資2000億美元，儘管跟台積電之前宣布的1650億美元有出入，但川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅。

    與此同時，朱立倫今稍早於臉書發文提及，「川普今早表示，擬對進口晶片與半導體課徵最高 100％關稅僅豁免在美設廠者」、「賴政府戰略落後已是事實」、「面對全球供應鏈重組，各國紛紛布局新戰略，賴政府不但仍停留在抗中思維......從對等關稅至今的100％晶片關稅，加上新台幣升值，三重壓力下，企業只能開盲盒，並不斷承擔衝擊」。

    不少網友看到PO文後相繼留言，有人說「台股大漲耶教授...」、「今天股市大漲」、「再去多讀兩遍新聞，然後看看今天的台股」、「然後台積電大漲了，你到底想說啥」、「原來股市反指標是你嗎」、「超好笑，真的反指標欸，拜託多罵一點啦，罵越多我賺越多」、「好好笑」、「可是主席，我的台積電損益率今天+66%，這篇文在瞎折騰什麼」、「100％倫反指標欸」。

    相關新聞請見︰

    川普宣布晶片關稅100％ 台積電零關稅大利多、ADR盤後V型反轉

    再見2萬4！台積電發爐飆1180元新天價 指數漲逾560點

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播