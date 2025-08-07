股價都漲了！朱立倫仍稱半導體100％關稅壓力大 網諷100％反指標

國民黨主席朱立倫今日上午7時許發文稱「美擬課晶片100％關稅，台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰」，隨後台積電發爐飆1180元新天價，指數漲逾560點，不少網友湧入朱立倫臉書留言洗版，有人酸說「朱主席，您的意見好像是台股的反指標」。（資料照）

2025/08/07 12:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對半導體課徵100％關稅，卻有但書，在美設廠的企業可望豁免；不過，國民黨主席朱立倫今（7）日上午7時許發文稱「美擬課晶片100％關稅，台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰」，隨後台股開盤，台積電卻發爐飆出新天價，加權指數一路上漲，不少網友湧入留言洗版，有人酸說「朱主席，您的意見好像是台股的反指標」。

綜合媒體報導，美國總統川普宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，在美國生產的免稅，他並再度點名台積電對美投資2000億美元，儘管跟台積電之前宣布的1650億美元有出入，但川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅。

與此同時，朱立倫今稍早於臉書發文提及，「川普今早表示，擬對進口晶片與半導體課徵最高 100％關稅僅豁免在美設廠者」、「賴政府戰略落後已是事實」、「面對全球供應鏈重組，各國紛紛布局新戰略，賴政府不但仍停留在抗中思維......從對等關稅至今的100％晶片關稅，加上新台幣升值，三重壓力下，企業只能開盲盒，並不斷承擔衝擊」。

不少網友看到PO文後相繼留言，有人說「台股大漲耶教授...」、「今天股市大漲」、「再去多讀兩遍新聞，然後看看今天的台股」、「然後台積電大漲了，你到底想說啥」、「原來股市反指標是你嗎」、「超好笑，真的反指標欸，拜託多罵一點啦，罵越多我賺越多」、「好好笑」、「可是主席，我的台積電損益率今天+66%，這篇文在瞎折騰什麼」、「100％倫反指標欸」。

