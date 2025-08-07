破百系所學者連署 提7論點反對核三重啟

「重啟核三」公投在即，來自全國逾百間學校系所學者，共同發出聲明，以7大論點，呼籲大家投下「不同意」票。（資料照）

2025/08/07 12:09

〔記者黃宜靜／台北報導〕「重啟核三」公投將在8月23日投票，來自全國逾百間學校系所，包括理工、醫學、法律、人文社科等不同領域的學者，今（7）日透過新聞稿共同發出「反對核三重啟，穩健能源轉型—學術界不同意第21號公投案連署」聲明，以活動斷層經過核三廠區、核廢料問題、重啟核電不符經濟與時間效益等7大論點，呼籲大家投下「不同意」票。

發起者之一、中山大學社會學系副教授邱花妹指出，學術界通過發表聲明與推動連署表達對公共議題看法，是台灣民主化歷史中的重要傳統，能在發起階段即匯聚到超過100位來自不同校系所的學者擔任發起人，是過去從未出現的發起規模。

請繼續往下閱讀...

邱花妹表示，這起連署得到全國各地學者響應發起，凸顯各領域學術工作者對免於核災風險、守護家園與世代安全以及穩健能源轉型的重視與呼籲。

連署發起人名單中，有中央研究院院士暨長庚大學特聘講座教授廖運範、台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳輝、台灣大學地理學系特聘教授簡旭伸、成功大學臨床醫學研究所特聘教授謝奇璋、政治大學社會學系特聘教授黃厚銘等重量級學者外，還包括屏東大學中文系特聘教授黃文車等8位屏東在地的大學學者、政治大學民族學系教授官大偉等7位原住民學者。

該連署聲明提出7大論點，指核三不適合重啟，包括：活動斷層經過核三廠區、且核三機組老化，難以確保核安；重啟核三將產生核廢，恐債留子孫，違反世代正義；投資評估與重啟核電，卻只為6%電力，不符經濟與時間效益；繼續使用核電，將傷害台灣產業國際競爭力；減煤進程未受核電除役影響，重啟核電非空污解方；核電重啟無助於國家安全，更將延宕具能源韌性的再生能源發展；剝奪屏東人發展權，更是擁核者始終不敢面對的以鄰為壑心態。

聲明表示，連署發起學者們一致認為，台灣地質條件與高人口密度，難以與核能本質性的危害、風險及萬年核廢難題相容，一旦發生核災，衝擊範圍與尺度遠遠高於其他能源。

聲明指出，在氣候危機與能源轉型關鍵時刻，應以回應在地社區與產業轉型需求，穩健推動多元再生能源搭配儲能，升級健全電網與分散式電力系統為核心，而非回頭重啟高風險、高成本且生產萬年核廢的老舊核電廠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法