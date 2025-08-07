「容積率已死心早日完工」京華城案檢爆柯文哲親筆便利貼內容

台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/07 12:24

〔記者張文川、劉詠韻／台北報導〕台北地院審理京華城容積率等弊案，今日上午傳喚台北市政府前副秘書長李得全作證，檢察官在反詰問時，提示一份北市府政風處函覆北檢的一份京華城研議過程中的公文，上面貼了時任台北市長柯文哲親筆手寫的黃色便利貼，內文顯示柯文哲一度對京華城的容積率「已經死心」，只能要求「早日完工」，但後來京華城仍起死回生，取得840%超高容積率；不料，柯文哲隨後就在休庭期間失控，突然抓狂向檢察官怒罵一字經「幹」，還怒擲檢察官水杯。

這份柯文哲的便利貼手稿貼在一份京華城相關公文上，對象是寫給時任副市長彭振聲，內文指出「京華城容積率案已經死心，加快行政流程，早日完工」。檢察官廖彥鈞詰問李得全，是否知道或看過這份公文及其上的便利貼，李得全回稱沒看過也沒聽說過。

請繼續往下閱讀...

從便利貼的文意研判，這時期的柯文哲對於京華城的容積率已經感到不樂觀甚至「死心」的程度，只好指示彭振聲加速行政流程，早日完工；不過隨著後來都委會研議「方案4」過關，最終仍核准京華城容積率從560%大幅提高至840%，顯示柯文哲對於京華城爭取優惠容積一事，並非他答辯時所稱的不知情、不管、沒下指示、或全權交給彭振聲處理。

柯的律師鄭深元、檢察官廖彥鈞詰問完李得全後，審判長10時27分宣布休庭10分鐘，法官退庭後，法庭內約靜默5分鐘，柯文哲突然忍不住槓上坐在對面的檢察官，怒擲水杯。

合議庭10時49分返回法庭，復庭後，檢察官陳報，休庭期間柯文哲言行失控，影響檢察官執行職務，請求休庭，柯文哲又嗆，彭振聲妻子墜樓時，檢察官也沒請求休庭。審判長裁示，待證人詰問完畢後，再處理庭內狀況。

上午證人詰問完畢，下午2時將傳喚前副市長黃珊珊作證。

