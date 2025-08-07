為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    柯文哲出庭大暴走 丢水瓶摔資料大罵：X！去跟賴清德講我絕不投降

    台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

    台北地方法院7日審理京華城案，提訊前台北市長柯文哲。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/07 11:55

    〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今上午傳喚北市府前副秘書長李得全作證；不過休庭期間，柯文哲卻突然情緒失控，站起身衝著坐在對面3名檢察官破口大罵，期間更怒摔資料、水瓶，「X！去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」

    柯的律師鄭深元、檢察官廖彥鈞詰問完李得全後，審判長於10時27分宣布休庭10分鐘，法官退庭後約5分鐘對著檢察官破口大罵，「我已經被關了12個月，你們這麼會編故事，10年後的台灣要怎麼看這件事！」語畢，柯文哲一氣之下甩桌上資料、塑料水瓶，灑出來的水一度讓律師的電腦遭殃：「鏡新聞不處理，你們不用再辦這個案子！」

    柯文哲越罵越激動，坦言若非太過頭，大罷免不會是這樣的結果，並稱本案已間接害死彭振聲的妻子。他更強調：「去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」與此同時，旁聽席的柯文哲妻子陳佩琪聞聲痛苦落淚，場面一度陷入僵持。

    柯文哲接著說，他非常了解自己，並反問「我是會貪污的人嗎？」只見坐在對面的檢察官林俊廷點點頭，柯見狀更是抓狂，以台語怒罵「你擱給恁背點頭，幹，你是不是（檢察官）林俊言的小弟？林俊言現在就是靠辦我升官！」

    法官返庭後，明顯感受廳內氣氛嚴肅，神情略顯錯愕。待法警簡要說明休庭情形後，檢方認為情緒受到干擾，提出休庭10分鐘，但遭到柯文哲律師拒絕，「彭振聲太太墜樓，我們也沒有休庭。」

    最終，審判長考量整體程序後，裁定庭訊繼續進行。

