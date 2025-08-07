投入560億！ 行政院會拍板「災後重建特別條例」草案

行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。（資料照）

2025/08/07 11:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，行政院長卓榮泰拍板特別預算共編列560億元。施行期間自生效日至116年12月31日，施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

根據草案，主管機關為行政院公共工程委員會，由執行機關各相關部會負責相關復原重建項目之預算編列及推動。適用範圍為因丹娜絲颱風及728豪雨之受災地區，其範圍由行政院公告之。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，為了給予災區民衆更多的支持與實際的協助，有必要提出此特別條例，本條例所涵蓋的致災地區除了嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等，也把台東縣、彰化縣、雲林縣、南投縣有因此致災地區，納入辦理。

根據草案，條例災區復原重建項目共計9項，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」，末款則增列概括項目，保留彈性，以符實需。

此外，特別預算560億元，分別由農業部、經濟部、內政部、教育部、交通部、環境部、文化部、國家通訊傳播委員會及原住民族委員會及地方政府負責執行。自各執行機關領取津貼、補助、救助、慰助金及其他給與，免納所得稅。不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法