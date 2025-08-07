為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    投入560億！ 行政院會拍板「災後重建特別條例」草案

    行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。（資料照）

    行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案。（資料照）

    2025/08/07 11:48

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，行政院長卓榮泰拍板特別預算共編列560億元。施行期間自生效日至116年12月31日，施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

    根據草案，主管機關為行政院公共工程委員會，由執行機關各相關部會負責相關復原重建項目之預算編列及推動。適用範圍為因丹娜絲颱風及728豪雨之受災地區，其範圍由行政院公告之。

    卓揆強調，為了給予災區民衆更多的支持與實際的協助，有必要提出此特別條例，本條例所涵蓋的致災地區除了嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等，也把台東縣、彰化縣、雲林縣、南投縣有因此致災地區，納入辦理。

    根據草案，條例災區復原重建項目共計9項，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」，末款則增列概括項目，保留彈性，以符實需。

    此外，特別預算560億元，分別由農業部、經濟部、內政部、教育部、交通部、環境部、文化部、國家通訊傳播委員會及原住民族委員會及地方政府負責執行。自各執行機關領取津貼、補助、救助、慰助金及其他給與，免納所得稅。不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播