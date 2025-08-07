為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    全網大逆風！王義川批「盧秀燕粉底」 不分黨派開罵

    民進黨立委王義川。（資料照）

    民進黨立委王義川。（資料照）

    2025/08/07 13:51

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前勘災，儀表整潔、臉上妝容完整被外界討論。立委王義川日前在政論節目上談及此事時，更延伸探討盧秀燕使用「2400元粉底液」，結果遭到外界批評「管太多」，甚至許多綠營支持者也看不下去；對此，時代力量黨主席王婉諭表示，作為女性政治人物，無法認同這樣的言論；立委吳思瑤則說，化妝不是問題，性別也不應該拿來炒作，社會應當聚焦關切的是地方首長的勘災有沒有用心、救災有沒有到位。

    王婉諭也不認同

    王婉諭昨日在Threads上發文表示，真心希望台灣社會對於女性在公眾議題的討論，可以停留在他的立場、論述、行為，而不是她們的身材、外貌、妝容。她說，這幾天，有支持罷免的公民，被反罷免方惡意修圖、合成、公審，甚至，還充斥著許多針對身材的性騷擾留言。同一時間，也看到政論節目上對盧秀燕市長的妝容、粉底液價格的嘲諷。

    「這些言論我都無法認同，」王婉諭表示，作為一個女性政治人物，她比誰都明白這樣的感受。「我們努力發言、推動政策，卻有人只在意我們今天穿了什麼、妝化得好不好、頭髮有沒有整理好。」她質疑，有看過哪一個男性政治人物，被問西裝多少錢、髮型好不好看嗎？這是整個社會如何看待女性的問題。「我們可以激烈辯論立場，但不該攻擊性別與外貌。」

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（7）日受訪表示，化妝不是問題，性別也不應該拿來炒作，社會應當聚焦關切的是地方首長的勘災有沒有用心、救災有沒有到位，而盧秀燕現在飛出國了，從這個決定，就可以檢視她是否有用心。

    游淑慧：台灣政治對女性有偏頗道德要求

    台北市議員游淑慧也在臉書發文表示，有時候她真覺得台灣政治對於女性還是有些偏頗的道德要求。如果有男性政治人物自己花個幾十萬去治療生髮、幾百萬換台新車，也要拿到政論討論嗎？台北市長蔣萬安今日被問及太太會不會用2400元的粉底液，他笑回「真的考倒我了」，他也指出，盧秀燕現在被放大檢視，國內勘災卻民進黨拿粉底液出來講。

    徐巧芯：王義川言論完全就是厭女跟仇女

    國民黨立委徐巧芯則批，王義川言論完全就是厭女跟仇女，「女生用什麼化妝品，不干你們的事」，還稱「別把節目做這麼丟臉」。

    「粉底液」事件也引發不少「青鳥」不滿，在Threads上留言表示：「不懂就閉嘴請問是有多難」、「我是不喜歡盧秀燕，但雅詩蘭黛一瓶粉底液2400拿來說嘴，王義川是想再多得罪多少女生啊？」、「不分黨派純粹挺女性」、「我的粉底液2700」、「攻擊粉底液就是厭女 沒有可以討論的空間」。

