為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免後傳內閣改組 鄭英耀：「進退優雅雍容」是處事態度

    立法院教育及文化委員會7日開會，邀請教育部部長鄭英耀列席。（記者方賓照攝）

    立法院教育及文化委員會7日開會，邀請教育部部長鄭英耀列席。（記者方賓照攝）

    2025/08/07 11:50

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大罷免第一階段成果不如預期，外界熱議內閣可能改組，其中教育部長鄭英耀也被點名，對於人事議題，鄭英耀今回應，這是假設性問題不方便回答，但他個人期許自己「進退優雅雍容」，也會信守這樣處事的態度。

    鄭英耀今天受邀至立法院教育文化委員會，針對「如何強化研究計畫之人體研究倫理把關機制，以保障人權，捍衛科研價值，並避免類似台師大女足隊違反研究倫理之案件再次發生」進行報告並備質詢。

    針對內閣改組可能產生個人去留問題，鄭英耀會前受訪表示，這是假設性的問題，比較不方便回答，但是就政務官來講，「進退優雅、進退雍容」是對自己的期許，「我想我會信守這樣處事的態度」。

    國民黨立委葛如鈞質詢時也關心相同議題，稱聽聞今天是部長的重要考試，詢問鄭英耀若考不過是否可能「被放進二一名單」？「是否想繼續一起協作教育事務？」，鄭英耀再度重申自己一路以來就是堅持「進退優雅雍容」，同時也反問葛「不知道委員是否希望我留下」？

    葛如鈞提到，如果不只是進退優雅從容，還能夠努力捍衛學生權益，「當然希望您留下」，鄭英耀立刻回應「這毋庸置疑」。葛如鈞另強調，也不要只是把時間花在政治議題、勾選哪些學校停止交流，如果是這樣的話「我當然希望您留下」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播