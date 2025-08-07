大罷免後傳內閣改組 鄭英耀：「進退優雅雍容」是處事態度

立法院教育及文化委員會7日開會，邀請教育部部長鄭英耀列席。（記者方賓照攝）

2025/08/07 11:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕大罷免第一階段成果不如預期，外界熱議內閣可能改組，其中教育部長鄭英耀也被點名，對於人事議題，鄭英耀今回應，這是假設性問題不方便回答，但他個人期許自己「進退優雅雍容」，也會信守這樣處事的態度。

鄭英耀今天受邀至立法院教育文化委員會，針對「如何強化研究計畫之人體研究倫理把關機制，以保障人權，捍衛科研價值，並避免類似台師大女足隊違反研究倫理之案件再次發生」進行報告並備質詢。

針對內閣改組可能產生個人去留問題，鄭英耀會前受訪表示，這是假設性的問題，比較不方便回答，但是就政務官來講，「進退優雅、進退雍容」是對自己的期許，「我想我會信守這樣處事的態度」。

國民黨立委葛如鈞質詢時也關心相同議題，稱聽聞今天是部長的重要考試，詢問鄭英耀若考不過是否可能「被放進二一名單」？「是否想繼續一起協作教育事務？」，鄭英耀再度重申自己一路以來就是堅持「進退優雅雍容」，同時也反問葛「不知道委員是否希望我留下」？

葛如鈞提到，如果不只是進退優雅從容，還能夠努力捍衛學生權益，「當然希望您留下」，鄭英耀立刻回應「這毋庸置疑」。葛如鈞另強調，也不要只是把時間花在政治議題、勾選哪些學校停止交流，如果是這樣的話「我當然希望您留下」。

