    首頁　>　政治

    徐巧芯咆哮「沒看過全程秘密會議」 綠委打臉：不懂議事規則

    立法院外交及國防委員會今針對台美關稅談判召開秘密會議，國民黨立委徐巧芯會前質疑「黑箱」，民進黨立委予以反駁。（記者方賓照攝）

    2025/08/07 11:48

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（7）日召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，為出示「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」。國民黨立委徐巧芯在出席會議前嗆聲質疑「黑箱」，說她第一次遇到連公開質詢都沒有的會議，引來民進黨委王定宇、林楚茵打臉徐「立院待不夠久」不清楚立院過去的紀錄。

    由於今天召開秘密會議，簽到改於會議室外走廊進行，徐巧芯簽到時嗆聲沈伯洋「秘密會議元兇，連質詢都沒辦法公開，這就是現在民進黨的召委，厲害了」，又稱自己「在外委會待了一年多，這是第一次秘密會議連公開質詢都沒有」，才讓她大包小包。

    隨後，王定宇到場時馬上打臉徐巧芯，以前全程機密在海昌案有過，並非第一次，徐又嘴硬回嗆「多久沒有了？」，王定宇又說，「這不是個案，可能妳做得還不夠久」。一旁林楚茵也開嗆，「因為上一屆妳不在啦！」，引起徐巧芯不滿雙方大聲互嗆，現場火藥味十足。

    沈伯洋：徐需表演時間 在走廊不斷咆哮

    召委沈伯洋受訪則說，徐在走廊不斷咆哮，是因為她需要有表演時間，「機密會議沒有直播，她要怎麼表演？」，所以在外面表演完，這是非常不妥的表現方式。他說明，徐巧芯大概沒有遇過「全程機密會議」，以往公開混機密會議，會公開宣讀議事錄等，清場後才會召開機密會議。

    沈伯洋無奈說，雖與徐巧芯是同屆立委，但可見她對於立院議事規則和運作非常不熟悉，才會講出那樣的話。他也強調，國人非常關注關稅議題，立法院要監督、行政院要談判，談判後立院監督政院相輔相成、不分黨派。

    沈伯洋指出，國會監督分為「事前、事中、事後」三種，事前監督包括談判對象、時間和事由，「太陽花當時問題出在這」。而「事中監督」是因關稅影響甚廣，外界關注為何有保密協議，「我覺得應監督，所以請行政院把保密部分讓民代監督，這很正常」。

    沈伯洋強調，保密協定本就不能公開，但立委可以看這份文件，自己到目前也沒看過保密協議，會議中會看這份協議如何形成，若將內容揭露，不僅破壞保密更會破壞談判。

    他說，「我不太懂為何徐巧芯不斷咆哮說是黑箱、沒討論，機密會議不就是要討論？保密協議也不能放在走廊上給每個人參閱」。

