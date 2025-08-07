立院報告為國會擴權2.0測風向？ 吳思瑤：絕不容破壞民主

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者方賓照攝）

2025/08/07 11:29

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院法制局近日發布一份報告，宣稱大法官解釋結果應不具憲法位階，憲法判決的拘束力存在疑義，立法機關僅有尊重義務、尚無遵從的必要。民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）批評，這份報告是公然違憲、誤導社會的錯誤示範，盼在野黨別藉此測風向，絕對不容「國會擴權2.0」再次上演、再次破壞台灣民主。

對於法制局報告內容，吳思瑤今受訪表示，每位立委都應恪遵憲法、履行職責，既然藍白立委推動的「紀念日條例」，將行憲紀念日列為國人都要記憶的紀念日，為何卻天天挑戰與違反憲法？根據憲法第78條明定，司法院有解釋憲法、法律及命令的權力，而立法院則是制定法律。

吳思瑤說，大法官釋字185號再一次釐清，司法院所做的憲法解釋有拘束全國各機關及人民之效力，當然也包括立法院，而撰寫報告的立法院法制局長郭明政，是否詳讀並正確理解？此外，憲法訴訟法第38條也確認，司法院解釋憲法，各機關都應當服從。

對於報告談到，立法院對憲法解釋僅有尊重義務、沒有遵從必要等說法，吳思瑤反駁說，難道人民也可以說，「我們只有尊重立法院立的法、修的法，但沒有服從的必要嗎？」她直言，這份報告大有問題，根本是亂寫一通，只引用國民黨「御用學者」的錯誤法律判斷及違憲主張，連尊重的必要都沒有，將其當作笑話大全看過就好。

此外，吳思瑤也將矛頭指向立法院的中立性，她質疑，立法院長韓國瑜、秘書長周萬來及議事組皆議事不中立，現在連法制局都不中立，透過研究報告作為違反憲法、誤導社會的錯誤示範，這是一個嚴肅的民主挑戰。

吳思瑤強調，希望在野黨不會藉此做為試金石、測風向，啟動所謂「國會擴權2.0」；因為國會擴權已被宣判違憲，藍白還要再次重蹈覆轍嗎？國會擴權2.0，絕對不容再次上演、再次破壞台灣民主。

