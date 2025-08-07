為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    許宇甄：川普撕破民主供應鏈假面具 賴清德還要自欺欺人？

    國民黨立委許宇甄今促政府立即啟動更務實的談判機制與產業因應方案，以捍衛台灣的經濟核心利益。（許宇甄辦公室提供）

    國民黨立委許宇甄今促政府立即啟動更務實的談判機制與產業因應方案，以捍衛台灣的經濟核心利益。（許宇甄辦公室提供）

    2025/08/07 11:28

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委許宇甄今天表示，美國總統川普投下震撼彈，表示未來出口至美國的半導體產品，若未在美設廠，將被課以高達100%的對等關稅，唯有在美生產者才可以豁免。此番言論，不僅揭示美國的對盟友的真實態度，更徹底擊潰賴政府高唱多時的「民主供應鏈」神話。

    外交部次長陳明祺則在立法院受訪說，由於川普才剛宣布，這是美國對特別廠商的做法，相關規定正在瞭解，細節仍待確定，一切都一直在努力中。

    許宇甄表示，所謂「非紅供應鏈」與「全球半導體民主夥伴倡議」，根本只是賴政府自我感動、脫離現實的空洞口號，既無戰略遠見，也無產業升級轉型規劃，反而讓台灣陷入國際經貿重組的邊緣，被迫承擔高風險、低回報的經濟代價。

    許宇甄指出，賴清德不久前還宣稱台灣要成為全球供應鏈重組的關鍵樞紐，建立具韌性與可信賴的半導體供應鏈。如今川普一句話就讓全球產業界看清真相，只要不是在美設廠的企業，就等著被課徵高額關稅。如此明確且毫不掩飾的直白訊號，半導體供應鏈被迫要離開台灣，在美國用利益畫出經貿紅線的同時，賴政府卻只會談幻想與口號，這不是正確的談判方案，而是戰略自殺。

    許宇甄警告，2025年上半年資通訊與電子零組件出口總額已突破2000億美元，占總出口七成以上。一旦這些核心產業鏈大量外移，美國可以歡喜收割，台灣卻要迎來產業空洞與結構性失業危機。

    許宇甄批，賴清德宣稱台美是「堅定的夥伴」，但從川普公開談話可知，美國從頭到尾都把台灣視為可以利用的戰略工具，甚至是被犧牲的經濟墊腳石。賴政府對外談判毫無談判力，對內也沒有任何產業防衛與轉型計畫，只會虛張聲勢、自欺欺人。

    許宇甄呼籲，賴政府必須立刻停止外交幻想，認清川普要對台灣重要產業進行掠奪的本質，政府應立即啟動更務實的談判機制與產業因應方案，以捍衛台灣的經濟核心利益。

