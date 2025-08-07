為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    閩南狼再爆八炯惡意剪接抹黑鍾明軒 八炯3點緊急回應

    閩南狼（右）再度爆料八炯（左）涉嫌造假，抹黑鍾明軒。（資料照）

    閩南狼（右）再度爆料八炯（左）涉嫌造假，抹黑鍾明軒。（資料照）

    2025/08/07 11:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「閩南狼」陳柏源6日再度上傳影片爆昔日戰友「八炯」溫子渝涉嫌造假，在過去影片中不實指控網紅鍾明軒，還稱八炯強調「我最會打輿論戰，這種東西就是要不擇手段」，對此八炯深夜3點回應。

    「閩南狼」6日再度爆料在「統戰紀錄片真相」影片中，八炯涉嫌惡意剪輯陷害網紅鍾明軒，他指出八炯多次要求他避談這件事，還說不公開一刀未剪的影片，是為了保護他，因為裡面涉及到家人，但真相是根本不是如此，而是「內容經不起查證」。

    「閩南狼」透露，《海峽導報》的林靖東原話說，其實他們根本不認識鍾明軒，只是把他的影片拿來轉發，可是八炯還是堅持發了。

    「閩南狼」稱當時他質疑是否要這樣做，但八炯強調「他最會打輿論戰，這種東西就是要不擇手段」。閩南狼直言，雖然他不認同鍾明軒的言論，但更不認同這種沒有查證，就把人送上斷頭台。從那一刻開始，他懷疑這運動到底是為了反共，還是為了流量？

    對此，八炯深夜在Threads發文回應，聲明全文如下：

    關於和陳柏源共同揭露《海峽導報》與統戰交流團一事，近期引發一些質疑與誤解，我在此鄭重回應如下：

    首先，我們所製作的紀錄片，重點始終聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，其中涉及的個別網紅，僅在於其是否為統戰參與者，而非針對個人。

    此外，對於目前在網路上聲稱持有原始素材者，該名人士為曾與我有金錢糾紛、現已多年未聯繫的前合作攝影師。影片素材屬公司資產，未經授權擅自備份與分享，已委由律師團隊確認該名攝影師是否涉及法律責任。

    最後，對於此事件在這個重要時刻佔用了社會關注，我深感遺憾，也對因此感到困擾的朋友與罷免團體致上歉意。

