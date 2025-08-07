中國國台辦稱賴總統「以武謀獨」 外交部：惡意顛倒是非、扭曲事實

外交部發言人蕭光偉。（資料照）

2025/08/07 10:35

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國台辦昨（6）日晚間指稱，我國總統賴清德在凱達格蘭論壇致詞強調提升國防預算，是渲染中國威脅、以武謀獨的和平破壞者、麻煩製造者。對此，外交部發言人蕭光偉今天（7日）嚴厲譴責中國惡意顛倒是非、扭曲事實，貶抑台灣主權地位的錯誤說法。

賴總統在論壇上致詞說，面臨威權主義持續的擴張、中國以軍事行動挑戰國際秩序，台灣將致力於提升全社會防衛韌性，明年國防預算目標也將提升到GDP的3%以上。對此，中國國台辦發言人昨晚聲稱，賴講話是持續「倚外謀獨」、「倚武謀獨」的錯誤路線，渲染中國威脅，鼓吹民主對抗威權的虛假敘事，暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。

對此，蕭光偉今天說，國際社會向來甚為關注台海和平，對中國的挑釁行徑，尤其是近年來持續在台灣周圍進行大規模軍事演習深表關切。這類日益頻繁且有害穩定的活動升高兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮，中國政府才是其所謂「麻煩製造者」。

蕭光偉重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未曾統治台灣，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。 中國國台辦的錯誤說法是惡意顛倒是非，扭曲事實，貶抑台灣主權地位，外交部予以嚴厲譴責。

他強調，政府將全力捍衛我國主權，堅定捍衛民主自由價值，同時持續與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。

