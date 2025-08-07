澎湖機場傳鳥擊、戰機升空攔截共機！台澎上空赫見「迴紋針」航跡

受班機疑似遭鳥擊、中國軍機越界影響，飛機在台澎上空出現「迴紋針」圖案。（flightradar24提供）

2025/08/07 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕814空軍節前夕，今（7）日澎湖機場先傳班機遭鳥擊、再傳中國軍機越界騷擾，屬軍民合用的澎湖機場，立即出動2架IDF經國號戰機升空攔截，民航機必須「避讓」清空跑道，不能正常起降，由於時值上午8時多民航機起降頻繁，導致5架班次在台澎上空滯留，再度出現「迴紋針」圖案。

根據Flightradar24網站資訊，澎湖機場今日上午開場後，至少5架航班受不明原因影響，在外海飛行待命航線，其中1架松山往澎湖的班機，可能因油料耗盡，在飛完待命航線後，就往高雄的方向飛去，在台澎上空畫出「迴紋針」圖案，由於今日澎湖天候狀況良好，不可能因天候或能見度因素影響班機起降，因此引發外界揣測。

請繼續往下閱讀...

澎湖機場今日上午先傳出1架立榮航空班機降落時，疑遭到鳥擊，為了飛安考量，澎湖機場立即依規定，檢查航機及跑道，最後確定一切無礙，隨後又傳出中國軍機越界，2架經國號戰機緊急升空攔截，這一折騰，澎湖機場上午9時才恢復正常起降，導致5架航班在台澎上空盤旋等待開場。

由於澎湖是軍民合用機場，原本只是空軍夏季訓練機場，4月進駐、9月離開，但近年來因中國軍機頻頻越界，騷擾我西南空域，因此前總統蔡英文時代，改為空軍常駐，一般戰機訓練都會在上午8時前完成，方便民航機起降，遇到突發狀況，例如中國軍機越界緊急升空攔截，才會清空跑道，要求民航機「避讓」，今日上午就是出現如此狀況。

中國軍機越界，澎湖機場空軍緊急升空攔截。（資料照，黃保財提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法