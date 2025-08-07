喊話中央快說明關稅談判情形 蔣萬安：北市備34億因應

台北市長蔣萬安（右）7日出席2025「我宣誓」及「我看得見您您看得見我」守護安全記者會，並代表北市府接受酒與社會責任促進會（TBAF）理事長王德勤（左）。捐贈導護背心、導護旗等裝備。（記者廖振輝攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕美國總統川普喊出將對半導體產品課予百分之百關稅，台北市長蔣萬安今（7）日出席交通安全宣導活動前受訪回應，中央政府應儘快完整說明方案，如有需要，北市可先用34億元因應。

蔣萬安表示，川普告訴我們的遠比總統賴清德、行政院長卓榮泰多得多，目前的訊息還很混亂，業者和民眾都不了解狀況；到底台積電是不是會免關稅？或其他相關半導體、資通訊產業都要被課予百分之百的關稅？政府應該盡快出面、完整說明談判內容、具體因應方案，了解問題，才能面對、解決問題。

蔣萬安指出，美國4月宣布要對各國課予新關稅時，基北北桃立即開會提出相關因應作為，也會定期透過4市平台，持續討論美國關稅情勢發展、後續影響、衝擊並交換意見。

蔣萬安提到，會先用34億元因應關稅衝擊，必要時，各局處包括勞動權益基金、產發基金，也可以移緩濟急，也有二備金可用，絕對會協助受到關稅衝擊的中小企業、勞工。

此外，台中市副市長鄭照新昨天在臉書發文表示，佩服民眾黨前主席柯文哲在生日（6日）這一天，做了和解的事（指台北市議員鍾小平道歉），喊話國民黨人為了台灣團結、發展，請託救出柯文哲，讓台灣成為沒有仇恨的樂土。蔣萬安今天上午出席交通安全宣導活動前受訪表示，現在人民期待的是公平、公正、不受政治干預的司法，近期包括柯前市長、黃呂錦茹主委的案子，司法的標準是否一致，人民的眼睛是雪亮的。

