    首頁　>　政治

    赴立院說明保密協議 外交部、經貿辦異口同聲：尊重國會監督

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣（前排左）與外交部政務次長陳明祺（中）今天出席立法院外交及國防委員會秘密會議，說明台美關稅談判「保密協議」。（記者方賓照攝）

    行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣（前排左）與外交部政務次長陳明祺（中）今天出席立法院外交及國防委員會秘密會議，說明台美關稅談判「保密協議」。（記者方賓照攝）

    2025/08/07 09:57

    〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今天（7日）召開秘密會議，邀請外交部、行政院經貿談判辦公室，出示「台美」對等貿易談判相關文件及資訊處理協議，並備質詢。外交部次長陳明祺、經貿辦副總談判代表顏慧欣在出席前皆表示，尊重國會監督。

    台美關稅談判持續進行中，目前暫時性關稅20%，各界關心談判進度。外委會召委沈伯洋近日變更委員會議程，改邀外交部、經貿辦出示談判相關文件，並確認、說明與美方談判的保密協議來由。

    對此，陳明祺在會議前受訪說，外交部今天與經貿辦一起接受秘密會議邀請，表示說行政部門尊重國會監督，雖然此做法幾乎沒有先例，但由於國人非常關心相關問題，所以特地來，就立委所關心的問題，查閱相關檔案，並不會將保密協議公開給大眾。

    針對川普昨天宣布美國即將對晶片與半導體課徵100%關稅，但若已承諾在美國建廠，即使還沒開始大量生產，只要正在建設、正在創造大量就業機會，就「毫無疑問地不會被課稅」。陳明祺說，由於川普昨天才剛宣布，這是美國對特別廠商的做法，相關規定正在瞭解，細節仍待確定，一切都一直在努力中。

    至於傳外委會國民黨籍召委黃仁下週預計再邀行政部門報告關稅議題，陳明祺強調，會接受國會監督。

    顏慧欣在步入會議室、簽署針對秘密會議的保密協議及繳交通訊器材時，雖未向媒體提問多談，但她也說，「今天是來接受國會監督」。

