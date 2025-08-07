為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美擬課晶片100％關稅 朱立倫：賴政府戰略落後已是事實

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/08/07 09:53

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普今早表示，擬對進口晶片與半導體課徵最高 100%關稅，僅豁免在美設廠者。國民黨主席朱立倫表示，雖Section 232調查尚未公布最終結果，但此舉已對台灣晶圓代工、IC設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，必將撼動全球科技布局，「賴政府戰略落後已是事實」。

    朱立倫表示，面對全球供應鏈重組，各國紛紛布局新戰略，賴政府不但仍停留在抗中思維，對整體產業佈局戰略落後，經濟部長更是對美方動作反應遲鈍。從對等關稅至今的100%晶片關稅，加上新台幣升值，三重壓力下，企業只能開盲盒，並不斷承擔衝擊。

    朱立倫說，台灣已經慢了很多拍了，應該即刻啟動「策略性產業根留台灣方案」，並公布產業衝擊評估報告，針對中小企業、傳統產業與高科技領域，提出具體的轉型與支持措施。

    朱立倫強調，朝野一起努力通過「經濟安全法案」，立法管制策略性產業外移，守護台灣的護國神山。同時立即調整錯誤能源政策，順應民意宣佈核電延役。落實「普發1萬元」，減輕家庭負擔、刺激消費並穩住內需動能。

    朱立倫說，賴政府必須誠實面對挑戰，摃起責任，停止搞內鬥。台灣需要完整的風險評估、明確的產業應變策略，以及具備預見性的經濟規劃，才能讓世界看見我們的準備，而不是一錯再錯，被動挨打。

