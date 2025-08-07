為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鍾小平稱基於藍白合才向柯文哲道歉 陳佩琪怒了：我再告一次！

    陳佩琪今早在臉書發文表示，當她聽聞鍾的說法，第一時間的念頭是：「因藍白合才道歉？ 那不用了， 我陳佩琪再告一次」，圖為鍾小平。（資料照）

    陳佩琪今早在臉書發文表示，當她聽聞鍾的說法，第一時間的念頭是：「因藍白合才道歉？ 那不用了， 我陳佩琪再告一次」，圖為鍾小平。（資料照）

    2025/08/07 09:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年多次接連爆料前台北市長柯文哲，被柯文哲提刑事自訴控告加重誹謗。法官6日開庭，柯當庭撤回自訴，鍾小平庭訊後稱當庭有向柯道歉，也基於「藍白合」願意對他致歉。柯文哲妻子陳佩琪今（7日）早在臉書發文表示，當她聽聞鍾的說法，第一時間的念頭是：「因藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次。」

    陳佩琪提到，昨天是柯文哲的66歲生日，過去柯文哲一向不注重生日的繁文縟節，但是「拜司法所賜」，今年他過了一個最不同以往的熱鬧生日。陳佩琪也感謝支持者，給柯文哲和她一個難忘的生日，「相信他知道北所外頭鬧哄哄的，小草、佩琪和民眾黨正在幫他慶生」。

    針對昨日開庭一事，陳佩琪提到，律師張衛航昨天中午傳訊息給她，說柯文哲展現政治家高度，願意在鍾小平公開道歉下撤告， 當下她即刻回覆：「那很好，辛苦大家了。」沒想到鍾小平這位獲得人家原諒的人出了北院立刻變臉，大喇喇地說「 因考慮藍白和，所以願意道歉」。

    陳佩琪指出，鍾小平並非誠心自認未求證、在節目上亂講話， 汙衊傷害柯文哲而道歉，而是被迫、因其他因素而道歉的。聽他這麼說，小草是不原諒， 民眾黨也不能接受， 陳佩琪坦言：「第一時間的膝蓋反射是 『因藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次』。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播