鍾小平稱基於藍白合才向柯文哲道歉 陳佩琪怒了：我再告一次！

陳佩琪今早在臉書發文表示，當她聽聞鍾的說法，第一時間的念頭是：「因藍白合才道歉？ 那不用了， 我陳佩琪再告一次」，圖為鍾小平。（資料照）

2025/08/07 09:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年多次接連爆料前台北市長柯文哲，被柯文哲提刑事自訴控告加重誹謗。法官6日開庭，柯當庭撤回自訴，鍾小平庭訊後稱當庭有向柯道歉，也基於「藍白合」願意對他致歉。柯文哲妻子陳佩琪今（7日）早在臉書發文表示，當她聽聞鍾的說法，第一時間的念頭是：「因藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次。」

陳佩琪提到，昨天是柯文哲的66歲生日，過去柯文哲一向不注重生日的繁文縟節，但是「拜司法所賜」，今年他過了一個最不同以往的熱鬧生日。陳佩琪也感謝支持者，給柯文哲和她一個難忘的生日，「相信他知道北所外頭鬧哄哄的，小草、佩琪和民眾黨正在幫他慶生」。

請繼續往下閱讀...

針對昨日開庭一事，陳佩琪提到，律師張衛航昨天中午傳訊息給她，說柯文哲展現政治家高度，願意在鍾小平公開道歉下撤告， 當下她即刻回覆：「那很好，辛苦大家了。」沒想到鍾小平這位獲得人家原諒的人出了北院立刻變臉，大喇喇地說「 因考慮藍白和，所以願意道歉」。

陳佩琪指出，鍾小平並非誠心自認未求證、在節目上亂講話， 汙衊傷害柯文哲而道歉，而是被迫、因其他因素而道歉的。聽他這麼說，小草是不原諒， 民眾黨也不能接受， 陳佩琪坦言：「第一時間的膝蓋反射是 『因藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次』。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法