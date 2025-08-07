普發現金再等等！今行政院會不處理5450億特別條例

行政院原規劃今（7）日院會通過5450億元的韌性特別預算，含括2350億元的普發現金，不過，行政院並沒有排入議程，由於預算案屬重大議案，並不能臨時動議方式處理，據了解，今天並不會處理特別預算案。（資料照）

2025/08/07 06:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院原規劃今（7）日院會通過5450億元的韌性特別預算，含括2350億元的普發現金，不過，行政院院會並沒有排入議程，由於預算案屬重大議案，並不能臨時動議方式處理，據了解，今天並不會處理特別預算案。

三讀條文未寫明預算數

至於是否能先送產業支持方案的特別預算，而暫不編普發現金預算？知情人士透露，雖然特別預算可以分期編列，但目前行政院編列的版本就是5450億元，「只有這個版本」。

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該名人士並說，根據立法院三讀通過的特別條例，條文僅明定普發現金就是2350億元，至於其他國土韌性、產業支持等共3100億元，三讀條文並沒有寫明預算編列數字，因此行政院可以彈性調整。

普發是否「排富」仍有爭議

對於行政院會今天是否處理韌性特別預算案，行政院秘書長龔明鑫昨表示，將視川普今天是否有新的宣布，包含台灣對等關稅20％是否改變以及232條款調查是否有新進度等，觀察影響與衝擊，再來看如何修正特別預算案。至於是否掌握川普的新宣布與台灣有關？龔明鑫則說，「不知道」，他並沒有參與談判。

對於是否普發現金、納入「排富條款」，民進黨內浮現不同意見。民進黨立委指出，普發必須有清楚的政策論述，不應違反憲政體制及財政紀律。對於普發現金是否排富？立法院民進黨團幹事長吳思瑤就認為，既然是普發現金就不該排富，因為這需要部分舉債、部分運用歲計賸餘，而歲計賸餘最大的貢獻來自稅繳得多的人，若繳的多反而被排掉，「請問這還是『還稅於民』嗎」？

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