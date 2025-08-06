罷免林思銘、反對重啟核三 民進黨「陸戰隊」助攻新竹罷團

民進黨出動「陸戰隊」偕同「撕除惡銘」罷團志工站路口宣講，齊呼罷免林思銘。（范雲立委辦公室提供）

2025/08/06 23:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕8月23日第二波罷免投票倒數17天，民進黨出動「陸戰隊」，立委范雲與民進黨新竹縣黨部和地方黨公職偕同「撕除惡銘」罷團志工，今天深入竹北市多處快閃舉牌，站路口宣講，齊呼罷免林思銘投下同意票，重啟核三公投下不同意票！

范雲與立委郭昱晴、張雅琳、新竹縣議員歐陽霆、蔡蕥鍹團隊、竹北市民代表陳禹同、范格菱、邵啟月、曾玉菱等黨公職，偕同「撕除惡銘」罷團志工今天兵分多路，在竹北市中華路與興隆路口、自強南路與文興路口等多處宣講，也到竹北天后宮掃街，今晚在民進黨新竹縣黨部舉辦說明會。

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范雲說，林思銘在國會樣樣表現不及格，口頭質詢、監督法案、審查預算都倒數。范雲直言，林思銘連會都不開，如何為新竹縣民爭取權益？「林思銘累了，我們讓他好好休息，換人做，還給新竹光明。」

立委張雅琳說，過去和民間夥伴致力爭取特色公園，許多竹北公園都是大家積極爭取而生，這都是為了竹北的下一代。沒想到新竹立委林思銘，卻在國會不顧下一代，傷害育嬰津貼、產檢假補助等預算，為了下一代，請大家一定要站出來，罷免林思銘。

立委郭昱晴則說，林思銘作為黨團幹部，是現在藍白多數不正常國會的罪魁禍首之一。呼籲新竹人，為了自己、為了下一代，希望國會正常，罷免投同意；為了家園、為了安全，核三重啟公投，請投不同意。

民進黨新竹縣黨部說，為823罷免林思銘、反對重啟核三公投，立委范雲與黨部主委鄭朝方及黨公職全力衝刺，與罷團緊密合作，除了展開一系列站路口、掃街，也召開3場說明會與鄉親面對面，繼昨晚北埔場、今晚竹北場，19日預計在竹東鎮中山社區活動中心，為823的公投及罷免奮力一搏。

立委范雲與民進黨新竹縣黨部和地方黨公職，偕同「撕除惡銘」罷團志工，今天深入竹北市多處路口宣講，齊呼罷免林思銘投下同意票，重啟核三公投下不同意票！（范雲立委辦公室提供）

迎戰823罷免投票，立委范雲（中）與民進黨新竹縣黨部和地方黨公職，偕同「撕除惡銘」罷團志工站路口宣講。（范雲立委辦公室提供）

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