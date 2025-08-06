衝北所外為柯文哲66歲慶生 黃國昌：阿北善良天真「相信錯人」

黃國昌說柯P善良相信錯人。（記者徐聖倫攝）

2025/08/06 22:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕前台北市長柯文哲因京華城案羈押至今，今天是他66歲生日，小草們聚集在台北看守所前聲援兼為他慶生。民眾黨黨主席黃國昌也到場，他對小草們說，「不久的未來主席一定會從這個門出來」，還說柯文哲善良天真「相信錯人」。

這次慶生聲援活動是本月第2場，民眾黨立委張啓楷、台北市議員「學姐」黃瀞瑩、民眾黨立院黨團主任陳智菡及新北市在地議員陳世軒都到場，壓軸的是柯文哲妻子陳佩琪。

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小草們晚間6點開始聚集，黃瀞瑩、陳智菡、陳世軒等人陸續在街頭演講，晚間近9點，黃國昌、陳佩琪先後抵達現場，受到小草們夾道歡迎，「國昌老師加油」、「佩琪姐加油」聲此起彼落。

陳佩琪致詞時先感謝民眾黨支持者，接著要小草們保持信心，凝聚力量走下去，她也準備壽桃分給現場群眾。黃國昌則說，民眾黨面對非大的衝擊，現場的小草都是夥伴，柯文哲在他心中沒離開過，而且柯文哲相信他人與他一樣會為國家做正確的事，只是柯文哲太過善良，相信錯人，相信柯文哲一定會從北所的門走出來。

活動持續到晚間9點45分，警方全場監控，舉牌警告活動並未申請，已屬非法集會，在警方舉牌後，小草們就地解散。

陳佩琪感謝小草的支持。（記者徐聖倫攝）

北市議員黃瀞瑩到場聲援柯P。（記者徐聖倫攝）

民眾黨立院黨團主任陳智菡到場聲援柯P。（記者徐聖倫攝）

新北市議員陳世軒到場聲援柯P。（記者徐聖倫攝）

警方舉牌驅離現場小草。（記者徐聖倫攝）

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