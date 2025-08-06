抓到了！「川普前幕僚」發文帶風向？ 資安人士揭訊息傳播鏈

資安人士指出，近年常出現代理人帳號操作議題的PTT，這次也有多組異常帳號協力，例如帳號「a828215362」2015年啟用至今，10年來僅發表12篇文章，其中10篇是在今年7月30日後發表，轉貼附和特定政黨敘事，以及攻擊執政黨的新聞，包含5日中時的上述報導。（擷取自PTT）

2025/08/06 22:01

〔本報記者/台北報導〕本月5日，前川普國務院幕僚惠頓（Christian Whiton）發表文章，痛批我國政府對美關係，該文在極短時間內出現在立場特定的媒體通路，部分社群平台也出現多篇問題帳號帶動討論。對此，一位長期關注訊息戰的資安人士發現不尋常之處，並揭露有特定勢力透過問題帳號在社群發文協助擴散的訊息傳播鏈，提醒國人注意。

資安人士表示，惠頓於台北時間8月5日凌晨04:39，在社群平台「substack」發表文章，並於同日06:15發表到非主流媒體「Domino Theory」。上午十點，《聯合新聞網》率先引述發表「美國務院前顧問指台灣月花6萬美元 雇川普官員不歡迎的遊說團」。

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惠頓文中批評賴清德政府一連串政策失誤，包含沒有在川普當選時親自致電道賀，到廢核電、堅持過境紐約。也抨擊副總統蕭美琴駐美期間與左派走得太近，被認定是屬於討厭川普和川普政策的圈子，認為蕭當時疏遠了在軍售等方面願提供台灣實質幫助的共和黨人。指控蕭美琴與民進黨一樣，是左派全球主義者，甚至嘲笑蕭美琴當時被封為「華府最有影響力的大使之一」，是台灣總統府當時宣稱「明顯可笑的」訊息。

資安人士發現，5日上午11點，國民黨特使翁履中在臉書發表評論「共和黨政策圈人士解讀台灣如何失去川普」；《中時新聞網》跟進，發表「堅持過境紐約搞砸！翁履中曝川普「不信任賴」：前白宮官員內幕全說了」，「台月燒180萬僱錯遊說團？美前顧問揭「賴沒親賀川普」糟糕決策」；12:46國民黨認證側翼「一級嘴砲技術士」在臉書粉專轉發文章中文翻譯，與北京接近，立場明顯的特定媒體集團也隨即跟進該粉專報導「美國務院前顧問評台「失去川普」 粉專畫重點嘆：狠抽一巴掌」。

資安人士指出，近年常出現代理人帳號操作議題的相關社群如PTT，這次也被發現有多組異常帳號協力情形，例如帳號「a828215362」2015年啟用至今，10年來僅發表12篇文章，其中10篇是在今年7月30日後發表，轉貼附和特定政黨敘事，以及攻擊執政黨的新聞，其中就包含5日中時的上述報導。

該人士再以帳號「cheninher」為例，該帳號2016年啟用，初期發表貼文都與生活、股市、投資相關，2023年1月後帳號停用，同年12月帳號重啟使用後風格丕變，發文開始對政府、國防進行攻擊，該帳號也在5日轉貼「川普前顧問：賴政府『一連串決策錯誤』每月花180萬拍馬屁」新聞。並指出，這段期間臉書側翼粉專如「政客爽」、「台灣網路視窗」、「韓國瑜領導國民黨起義」等都引述報導並跟進攻擊。

一位活躍於台美間的外交人士就指出，事實上，美國媒體就曾經以「沒有正式頭銜 卻是華府最有影響力大使之一」知名報導，介紹蕭美琴在擔任駐美代表期間與美國兩黨領袖的良好關係。川普第一任總統時期的國家安全顧問波頓（John R. Bolton）也稱讚蕭美琴是「台灣在華府有著任何國家之中最令人印象深刻的外交代表之一。」當時蕭美琴在雙橡園接受紐時專訪時表示自己是以「戰貓」風格來逆襲中國強硬的「戰狼」外交策略。並指出：「貓可以走在鋼絲上，並非常輕巧靈活地平衡自己。」

對於惠頓發表文章，華府知名智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）在X平台推文表示，對於惠頓聲稱蕭美琴與民進黨是「左派」，並支持民主黨籍的歐巴馬與拜登，忽視共和黨。此一說法可能會受到包含在美國國會內的大多數台灣盟友質疑，蕭美琴身為台灣駐華府代表，與共和黨國會議員的接觸時間，與惠頓所說的「人權產業複合體」（the human rights industrial complex）接觸時間一樣多，台灣與民主黨及共和黨都有長遠友誼。

資安人士指出，近年常出現代理人帳號操作議題的PTT，這次也有多組異常帳號協力。（擷取自PTT）

資安人士指出，近年常出現代理人帳號操作議題的PTT，這次也有多組異常帳號協力。（擷取自PTT）

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