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    行政院明天拍板災後復原重建特別條例草案 預算超過300億元

    行政院院會明將通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，行政院政委陳金德今天說，適用範圍，除台南市與嘉義縣市外，也將把高雄市、屏東縣、雲林縣等縣市，透過公告方式納入。（行政院提供）

    行政院院會明將通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，行政院政委陳金德今天說，適用範圍，除台南市與嘉義縣市外，也將把高雄市、屏東縣、雲林縣等縣市，透過公告方式納入。（行政院提供）

    2025/08/06 21:18

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會明天（7日）將通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，據了解，光是丹娜絲颱風預算規模就超過300億元，尚不包括728豪雨的部分。行政院政委陳金德今天說，特別條例經費仍在調整，明天才會拍板。至於適用範圍，除台南市與嘉義縣市外，也將把高雄市、屏東縣、雲林縣等縣市，透過公告方式納入。

    民進黨今天召開中常會，據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德強調，災後重建是一條漫長且艱辛的路，他與行政院長卓榮泰多次視察災情、了解大家實際所需，行政院將提出重建特別條例草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

    對於所需經費，陳金德說，針對石棉瓦拆除去化，行政院原本核定7.9億元經費，但看起來還不夠，將納入特別條例。此外，房屋修繕、拆除過程的大量營建廢棄物和土石方，必須迅速處理，估計需要5億元以上。

    陳金德也說，為避免哄抬價格，包括房屋修繕與拆除都有訂定固定價格，例如屋頂波浪板連工帶料每坪2000元、彩色鋼板每坪3000元、含泡棉且有隔熱效果的每坪4000元，這都比市場行情低，也將納入特別條例。至於有些縣市急需抽水機，以及擴大、改善市區排水量能等也將納入。

    陳金德指出，現階段的重建重點包括5項措施：家園復原慰助金、中央機關專責協助、上工津貼補助、媒合簽約獎勵金，以及營建廢棄物由政府負責。行政院已動員成功大學等5所位於南部的大學，整合其校內合作之工班資源，組成至少10組技術團隊，優先投入台南後壁區的修繕與拆除工作。

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