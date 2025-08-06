慶祝空軍節 空軍司令部澎湖演藝廳舉行凌雲御風音樂會

音樂會開始前，全體起立演唱國歌。（記者劉禹慶攝）

2025/08/06 20:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕空軍司令部為慶祝空軍「八一四」勝利88週年，今（6）日在澎湖縣演藝廳舉辦「凌雲御風音樂會」，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興及澎防部指揮官陳俊源中將等人都到場與民同樂，一同見證歷史、共享藝術之美。

音樂會由空軍軍樂隊擔綱演出，曲目風格多元，囊括多首經典英雄電影主題曲及廣受喜愛的動畫配樂《綠洲》、《霍爾的移動城堡》、《飛行的樂章》、《競賽獨奏曲》、《美國懷舊影集精選》，帶來一場融合傳統與創新的音樂盛宴。

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特別的是空軍此次邀請國內知名作曲家、國立台東大學音樂系專任副教授林岑陵老師，為軍樂隊量身打造全新作品《飛行的樂章》，並於音樂會中進行世界首演。

指揮陣容堅強，由「台北青年管樂團」藝術總監侯宇彪教授領銜，與軍樂隊蔡東曄士官長及蔡欣宇中士共同輪番執棒，展現高水準的音樂詮釋。獨奏部分則由石啟均中士擔任豎笛獨奏，陳明彥下士演出上低音號獨奏，精湛技藝贏得現場觀眾如雷掌聲。

由於澎湖近來戰略地位丕變，由昔日後勤補給，搖身一變成為前線，原本為空軍夏季常駐訓練的澎湖機場，現在則是全年進駐捍衛台灣西疆領空安全，日夜升空攔截來犯敵機，空軍的辛苦澎湖民眾都了然於心，因此今年空軍節音樂表演，澎湖人踴躍捧場，開場前還特別演奏國歌，表達同島一命、捍衛家園決心。

空軍儀隊擔任音樂會主角，接連演奏樂曲。（記者劉禹慶攝）

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