國會擴權2.0要來了！ 立院法制局突發報告：沒必要遵從憲法法庭判決......

去年象徵國會擴權的立法院職權行使法部分條文修正案通過後，藍白振臂高呼，綠營則是比倒讚，強調三讀無效。（資料照）

2025/08/06 21:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近立法院法制局發布一份報告，宣稱「立法機關對於憲法判決無遵從必要」，引發外界討論。民進黨立委示警，這基本上就是為「國會擴權2.0」做鋪陳，「罷免沒過，就像藍白說的，他們會繼續推，還記得去年提醒大家藍白會怎麼用調查權對付人民，他們其實現在已經對罷團在做了，如果國會擴權2.0過了，那就不是只是無敵星星的問題了。」

挺過726大罷免危機後，取得「無敵星星」的24名國民黨立委們似乎已無所忌憚，疑準備與民眾黨聯手讓去年被宣告違憲的國會擴權法案回鍋。綠委陳俊宇今天（6日）在臉書發文指出，由立法院院長韓國瑜提拔的文官、現任立院法制局長郭明政最近發布一份題為《重複立法作為憲政對話－論國會立法權與司法違憲審查的界限》的研究報告，重點有三：「第一，大法官解釋、憲法法庭判決的效力非屬憲法位階，不能對立法機關課以立法義務，也不能拘束立法方向。第二，立法院三讀通過的法案，即使被大法官宣告違憲，未來立法者還是可以再次制定內容差不多的法案。第三，司法權不能干涉立法權，對於當屆立法院多數決通過的法律，只能採取最低密度的審查標準；而且司法權不得介入政治問題。」

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陳俊宇接著說：「研究報告內容大量引用馬英九文教基金會現任董事廖元豪的說法。廖的政治立場應該不用多介紹，他是藍營目前法律論述輸出主力，也幫國民黨打憲法訴訟。歷年來廖元豪受國民黨推薦，擔任過不少公部門的審查委員，例如在公視董事提名審查時，極力杯葛陳翠蓮教授。藍白陣營想要的大法官人選，大概就是廖元豪這種了。立院法制局為什麼要出這份報告呢？而且罕見地由局長親自掛名？從內容來看，非常可能是為了『國會擴權法案2.0』預先鋪陳法律論述。」

「憲法法庭去年判決藍白兩黨主導的擴權修法大部違憲（113憲判9），而法制局這份報告則主張，同樣的東西，國會可以再立一次法，而且大法官不能管，也不該管，必須遵重立法院代表的多數民意。先不論這份報告內容合不合理，顯然藍營已經著手準備論述武器，而法制局作為國會的智庫單位，在韓系人馬主導下，積極幫藍白立委製造子彈。先是癱瘓憲法法庭，接著開始論述立法權不受憲判拘束，泛藍毀憲亂政的惡行一波接著一波。」

陳俊宇最後慨歎，「如果未來發生『國會擴權2.0』，賴政府如何因應？執政至今遲遲無法主導政治議程，長期居於守勢，當然會被當成沙包打。去年民間團體發動社運，抗議國會擴權修法，但大罷免之後，民團元氣大傷。現存的8位大法官，其中多數人竟甘願自廢武功，眼睜睜看著憲法法庭停擺，三權分立失衡。無怪呼藍營得寸進尺了。」

沈伯洋也在臉書PO文，「國會擴權又要回來了。立法院出了報告，基本上就是國會擴權2.0的鋪陳。罷免沒過，就像藍白說的，他們會繼續推。還記得去年提醒大家藍白會怎麼用調查權對付人民，他們其實現在已經對罷團在做了，如果國會擴權2.0過了，那就不是只是無敵星星的問題了，我們還是會盡力阻擋……」

沈伯洋表示，「國會濫權是違憲，只有大法官能救，但藍白癱瘓了憲法法庭，已經癱瘓八個月，這也是罷免主要理由。很多人說『行政機關也違憲就好』，違憲對抗違憲學理上的確存在，但是，當你國會擴權直接立法院『取得權力』之後，當立法院行使權力，請問行政院怎麼『對抗』？我舉個例子，立法院自己開啟犯罪調查，不甩檢察官，檢察官怎麼『對抗』？我當時就說過，違憲對抗違憲聽起來很帥，但是在很多案例根本不適用。」

該消息讓不少台派擔憂，當中有人建議總統乾脆不副署不公布來做反制，但沈伯洋直言，「不副署其實是硬解釋出來的，如果都要用不副署，應該用在最嚴重的案例。但是仍然會有一些麻煩，比如說，假設藍白廢掉反滲透法，這沒有違憲，所以沒辦法不副署，然後它就會過。所有的方法都會有漏洞，最好的方法其實是告訴這些立法委員說，你們這樣錯了，應該負政治責任。不過，這個方法失敗了。所以現在只能回歸最原始的抵抗了。」

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