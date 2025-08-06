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    游顥老師梁文韜宣講罷游 籲游「跳船」回頭是岸

    國立成功大學政治經濟研究所教授梁文韜，6日晚間呼籲游顥回頭是岸，不要讓台灣像香港一樣，陷入萬劫不復地步。（記者張協昇攝）

    國立成功大學政治經濟研究所教授梁文韜，6日晚間呼籲游顥回頭是岸，不要讓台灣像香港一樣，陷入萬劫不復地步。（記者張協昇攝）

    2025/08/06 20:46

    〔記者張協昇／南投報導〕 國立成功大學政治經濟研究所教授梁文韜，曾是國民黨立委游顥就讀研究所時的老師，6日晚間他在南投市家樂福大賣場商圈宣講罷游時表示，國民黨已背叛台灣，他希望游顥能趕快跳船，回頭是岸，不要讓台灣像香港一樣，陷入萬劫不復地步。

    來自香港的梁文韜，今天上午跟著罷團其他年輕志工，在中興新村圓環舉旗宣傳罷免游顥，他表示，游顥與中國眉來眼去，在國會配合藍白聯手提出與支持多項擾亂國政的法案，讓他深感痛心，呼籲所有人都站出來投下同意罷免票，共同守護台灣，不要讓台灣變成下一個香港。

    游顥則回應，梁文韜教授雖是成功大學政治經濟研究所老師，但他的成大恩師係指導教授楊永年，並非梁文韜，但也讓他想起梁老師過去就經常在校園偏激鼓吹台獨，也是民進黨御用學者，如今配合賴政府與罷團演出這樣的鄉土拔辣劇，他也只能說老師辛苦了!

    對此，梁文韜在晚間的宣講活動指出，他和罷團站在一起的初衷，是希望游顥能趕快回頭是岸，因為國民黨已背叛台灣，加入他們欺負台灣，讓台灣套入中國，台灣就會像香港一樣，陷入萬劫不復地步，希望游顥能趕快跳船，不要當中國同路人。

    針對昔日老師梁文韜參與罷免他，游顥回應表示，梁文韜是民進黨御用學者，他只能說老師辛苦了!（游顥服務處提供）

    針對昔日老師梁文韜參與罷免他，游顥回應表示，梁文韜是民進黨御用學者，他只能說老師辛苦了!（游顥服務處提供）

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