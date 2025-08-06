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    「全球合作暨訓練架構」澳洲首辦海外工作坊 聚焦媒體韌性

    「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首度於海外、在澳洲布里斯本舉辦工作坊，探討太平洋島國如何強化媒體韌性。（外交部提供）

    「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首度於海外、在澳洲布里斯本舉辦工作坊，探討太平洋島國如何強化媒體韌性。（外交部提供）

    2025/08/06 19:32

    〔記者黃靖媗／台北報導〕「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首度於海外舉辦活動，在澳洲布里斯本舉辦工作坊，探討太平洋島國如何強化媒體韌性。我國駐澳洲代表徐佑典致詞表示，危機時期，透明即時的溝通至關重要，台灣將持續與理念相近國家合作，推動區域發展與安全穩定。

    我國駐澳洲代表處與美國駐澳洲大使館及澳洲格里菲斯大學亞洲研究中心（Griffith Asia Institute）8月5日至6日在布里斯本舉辦「危機時期的傳播溝通：太平洋地區實務方法與經驗分享」工作坊，探討太平洋島國如何強化媒體韌性，以因應天然災害與公共衛生等危機。

    外交部指出，工作坊開幕式由徐佑典、美國駐澳洲大使館代辦Erika Olson及格里菲斯大學亞洲研究中心主任Christoph Nedopil-Wang致詞。

    外交部表示，工作坊邀集來自澳洲、加拿大、庫克群島、斐濟、日本、紐西蘭、帛琉、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、斯里蘭卡、台灣、東加、英國、美國、萬那杜15國，共52位官員、學者、媒體及公民團體代表與會交流，我國台灣事實查核中心執行長邱家宜在會中分享台灣以透明、負責任傳媒強化公信力的經驗。

    外交部說，GCTF自2015年創立以來已成為台灣與夥伴國合作的重要平台，議題涵蓋公共衛生、資安、婦女賦權、災害應變等關鍵領域；澳洲於2021年加入成為GCTF的正式夥伴，本次工作坊展現各方致力於強化印太區域自由開放媒體環境的決心。

    我國駐澳洲代表徐佑典開幕致詞。（外交部提供）

    我國駐澳洲代表徐佑典開幕致詞。（外交部提供）

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