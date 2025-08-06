TBC停播Discovery等4頻道 NCC最快明要求恢復上架

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2025/08/06 18:48

〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）5日突透過跑馬燈宣布，自昨日清晨6時起停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4個頻道，並以另4個頻道取代。國家通訊傳播委員會（NCC）今啟動行政調查並要求業者到會說明，確認有違規情況，最快明日發文，要求業者即刻恢復上架。

TBC共有5家獨立系統業者，包括南桃園、北視、信和、吉元及群健等，用戶數達62萬2652戶，占有率14.36%。

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NCC平台事務處專門委員黃睿迪指出，TBC於前年11月向NCC提出Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台等4頻道變更，經過資料補充與調處後，沒有特別結果，NCC也並未同意其頻道變更，而基本頻道變更是許可制，只要沒經過許可就會觸犯法令。

黃睿迪表示，南桃園等5家有線電視公司因頻道授權糾紛，在未經主管機關許可前提下，擅自變更Discovery等4頻道，NCC今日啟動行政調查，並要求業者到會說明完畢，確認有違規事實，最快明日發文要求業者即刻恢復上架，至於實際涉及的法條與後續裁處金額，有待後續討論。

此外，黃睿迪表示，對於相關公司違反插播式字幕使用規定等情況，NCC會待相關事證影片收集完全後，會再發函給地方政府，請地方主管機關依程序處理。

NCC重申，為維護訂戶收視權益及產業秩序，務請有線電視系統經營者應依相關法令規定申請，並經主管機關許可變更後，始得進行頻道異動。有線電視系統及頻道代理商均應重視公眾視聽之權益，在恪遵相關規定下，積極進行洽談、建立互惠機制。NCC強調，有線電視市場上、下游間雙方應理性議合，建立互信，以建構良好經營環境。

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