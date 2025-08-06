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    鍾小平稱柯文哲為藍白合撤告 陳宥丞嗆要他吞曲棍球

    柯文哲與鍾小平對簿公堂，庭後台北市議員鍾小平受訪。（記者王藝菘攝）

    柯文哲與鍾小平對簿公堂，庭後台北市議員鍾小平受訪。（記者王藝菘攝）

    2025/08/06 18:28

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年接連爆料，前台北市長柯文哲向京華城收賄3至4億等，被柯文哲提刑事自訴控告加重誹謗。法官今（6日）開庭，柯當庭撤回自訴。鍾小平稱當庭有向柯文哲道歉，也基於藍白合應大和解。民眾黨北市議員陳宥丞表示，已下訂曲棍球寄給鍾小平，沒誠意道歉要不要吞曲棍球？

    今日鍾小平庭後轉述，主張自己也有基本的查證「但沒有百分之百的查證，基於藍白合、基於整個社會的大和解，我也願意跟他『致歉』，就現在跟你們（媒體）講」，所以柯文哲也接受，就撤告了。民眾黨許多人對鍾小平說法不埋單，台北市黨部更透過粉專直言「藍白合作什麼時候有包含鍾小平了」？

    陳宥丞表示，去年9月民眾黨在北院外聲援柯文哲，當時大多有良心或道義的政治人物，選擇不隨民進黨起舞，唯獨少數國民黨民代，為聲量打蛇隨棍上，像鍾小平直接在電視上含血噴人說：「依他老江湖經驗的判斷，京華城有3至4億公關費是柯文哲的錢。」就是落井下石、無中生有、造謠抹黑。

    他批，鍾小平如此不負責造謠毀謗和人格毀滅，他知道要鍾小平以人格擔保或許要求太高，當下就要求鍾道歉或拿出證據，不然可以曲棍球或高空彈跳對賭；而今日鍾小平在法庭內承諾願道歉，柯文哲也同意，相信鍾承諾收回汙衊言論且對外道歉，沒想到鍾在庭外用藍白合等名義當作遮羞布，好像和解是為顧全大局，無視自己違法亂紀跟法院上承諾道歉。

    陳宥丞嗆，造謠抹黑已經夠可恥，再到法院偷換概念假道歉更無恥，什麼樣的公眾人物，連自己的信用都能放在地上一再被人踐踏？鍾小平再次醜陋的呈現，什麼叫言而無信、小人之心、欺人太甚。他今天已經下訂曲棍球，將寄到鍾小平辦公室「請他自己找機會看看，曲棍球跟他的臉皮哪個比較耐磨？沒拿出證據、沒誠意道歉、食言而肥要不要吞曲棍球」？

    民眾黨北市議員張志豪也說，鍾小平所謂的道歉，不過是虛應故事；民眾黨北市議員林珍羽則表示，柯願意和解是展現高度，但大家（民眾黨）會想和解嗎？

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