民眾黨創黨6週年活動以「勇敢」為主題 設柯文哲土城「3坪圖書館」

民眾黨主席黃國昌（中）、祕書長周榆修（左）、文宣部主任李頂立（右）說明民眾黨黨代表大會暨創黨6週年「為台灣再勇敢一次」活動，展示文宣小物。（記者廖振輝攝）

2025/08/06 19:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨代表大會及創黨6週年活動即將於週日登場，民眾黨今天召開記者會宣布，活動以「勇敢」為主題，大會布置「柯P的3坪圖書館」，展出民眾黨前主席柯文哲在土城看守所內所看過的書籍，同時增設「823核三研議公投」互動區。

黃國昌指出，民眾黨將在本次黨代表大會中，正式提出台灣民眾黨2025《能源韌性與公正永續決議文》，真正的能源轉型，必須環境永續與能源調整並進，才能強化台灣的能源韌性，調和供電結構、落實氣候治理，進一步捍衛人民健康、厚植國土韌性、守護自然資源，唯有透過公開透明的公正轉型計畫，才能實現。

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黃國昌說，當民進黨執政團隊治理無能、施政無方、治國一片空白，6歲的民眾黨要告訴全台灣人民，「我們共同經歷政治動盪、打壓與清算，但民眾黨沒有退縮、沒有畏懼，我們始終與人民站在一起，持續推動台灣社會的進步與改革，我們誠摯邀請所有國人，與民眾黨一同為台灣繼續勇敢。」

媒體詢問，6週年活動是否會安排具有柯文哲象徵性的紀念活動？民眾黨文宣部主任李頂立說，這幾天接獲各方詢問，為何今年沒有柯主席的角色、放柯的東西是否會不吉利等問題。不過，本次將會設立「柯P的3坪圖書館」，會展示柯文哲這段時間在獄中的閱讀的書單，部分書籍還會有柯本人的註解、註記。

黃國昌則反嗆媒體，到底是誰說不吉利？不吉利在哪裡？問問題要有事實基礎，柯文哲在獄中空間所念過的書，代表的是他的勇氣哪裡不吉利，若有一些名嘴隨便亂噴、賺通告費，台灣的媒體環境今天怎麼會敗壞成這個程度？

文宣部主任李頂立說，本次創黨6週年活動現場，設有多個互動區與攤位，並針對「823核三研議公投」規劃對話與科普互動區。此外，黨6週年推出的紀念小物所得共150萬元，也已於昨天分別捐到嘉義縣、台南市的丹娜絲颱風賑災專戶，以及高雄市的社會局社會救助專戶。

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