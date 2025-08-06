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    聲援鄧萬華 國民黨中常委何鷹鹭：選舉大敗就找陸配麻煩

    花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因中國國籍問題，違反國籍法遭解職。國民黨中常委何鷹鹭（見圖）今聲援表示，為什麼拿身分證的時候沒有這項條款，選舉一大敗，就找陸配的麻煩。（記者張嘉明攝）

    花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因中國國籍問題，違反國籍法遭解職。國民黨中常委何鷹鹭（見圖）今聲援表示，為什麼拿身分證的時候沒有這項條款，選舉一大敗，就找陸配的麻煩。（記者張嘉明攝）

    2025/08/06 17:47

    〔記者林欣漢／台北報導〕花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因中國國籍問題，違反國籍法遭解職。國民黨中常委何鷹鹭今聲援表示，為什麼拿身分證的時候沒有這項條款，選舉一大敗，就找陸配的麻煩；台灣是一個寶島，希望人民覺醒，不能再沉淪下去了，用智慧的眼睛看清楚民進黨的嘴臉。

    內政部今年1月查核確認5名現任村里長具有中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」辦理。花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華8月1日起遭富里鄉公所解職，成為全國首位因中國國籍遭解職的村里長，她將提起訴願爭取權益。

    何鷹鹭說，這是民進黨公然挑釁、打壓陸配的明顯表現，拿了中華民國身分證，就是合法的公民，有選舉權，為人民服務有錯嗎？站出來選舉是我們的權利，大罷免民進黨慘敗的時候，又來拿陸配開刀，毫無理由撤銷里長職務，國籍純是無稽之談，為什麼拿身分證的時候沒有這項條款，選舉一大敗，就找陸配的麻煩，「民進黨的所作所為合理嗎？你們的作為有順應民意嗎？」

    何鷹鹭表示，台灣在蔡英文、賴清德執政下，民怨四起，人民的生命財產受損，賴清德、民進黨一心想一黨獨大，妄想台灣獨立，挑釁兩岸關係，賴清德有問台灣人民答不答應嗎？她要嚴重警告賴清德、民進黨，人民需要的是太平盛世，安穩過日子，有幸福的家庭，民進黨、賴清德敢承諾人民嗎？要給人民一個滿意的交代，還台灣人民太平盛世。台灣是一個寶島，希望人民覺醒，不能再沉淪下去了，用智慧的眼睛看清楚民進黨的嘴臉。

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