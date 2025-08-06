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    陸軍移撥黑鷹平戰轉換無損戰力 空勤總隊： 5年後啟動新機採購計畫

    空勤黑鷹直升機是由國防部陸軍移撥15架給予執行空中救災任務使用。（空勤總隊提供）

    空勤黑鷹直升機是由國防部陸軍移撥15架給予執行空中救災任務使用。（空勤總隊提供）

    2025/08/06 17:26

    〔記者陸運鋒／新北報導〕媒體報導指內政部空勤總隊黑鷹直升機均由軍方移撥，恐使原有戰力損耗，空勤卻未採購適用機種。對此，空勤總隊說，現有黑鷹直升機是依政府政策，自國防部陸軍移撥15架給予空勤總隊執行空中救災任務使用，平戰轉換無損戰力量能，將於5年後啟動新型直升機採購計畫。

    空勤總隊說，依國防部整體作戰規劃，於防衛作戰時期進入應急作戰階段時，空勤總隊所屬黑鷹直升機將依行政院命令納入國軍作戰序列，配合執行國土防衛作戰任務，全數交由陸軍航空特戰指揮部統一指揮運用，屆時，空勤總隊飛行人員將支援該部，依令接受派遣確保戰時任務遂行無縫接軌。

    空勤總隊指出，現役海豚直升機8架，已依行政院核定的中程計畫辦理升級中，該案於今年1月16日完成採購決標及發包作業，與原廠簽約執行，飛機依規劃期程依序進廠執行升級，2028年起升級海豚機陸續返國，全案預計2030年完成。

    此外，該案完成後共有9架部署北、中、南三駐地擔任備勤任務，執行海上搜救及緊急醫療等空中救援任務。海豚機升級案完成前，空勤總隊將依行政院函示，規劃2030年起啟動新型直升機採購計畫，強化陸域及海域空中救援能量。

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