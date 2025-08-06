批鍾小平良心被狗啃！ 吳怡萱「撂狠話」：明年讓他變平民

柯文哲生日開庭，與鍾小平對簿公堂，民眾黨發言人吳怡萱穿阿北生日T恤。（記者王藝菘攝）

2025/08/06 17:29

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平去年指稱，民眾黨前主席柯文哲收賄京華城3至4億公關費、傳鹹濕簡訊騷擾女記者，遭柯文哲提告，法官今開庭審理，柯文哲當庭撤回告訴。鍾稍早受訪時提及「基於藍白合作和解了」，其態度引發民眾黨支持者不滿。民眾黨發言人吳怡萱怒轟，鍾小平簡直良心被狗啃，並開嗆明年會努力讓他變成平民。

黃國昌指出，柯文哲的委任律師本來要鍾小平先道歉再簽撤回狀，結果柯文哲當場說「相信鍾」，柯主席選擇放下跟原諒，是希望向社會傳遞清楚訊息，台灣不要這麼對立撕裂，還有很多重要的事情等著大家團結去做。至於出來後發生的事情，有很多支持者跟黨公職不滿，黃國昌說：「老實說我也很不滿。」

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吳怡萱補充，柯文哲在庭上如此有高度的發言；反觀，鍾小平簡直良心被狗啃，今天的法庭沒有公開審理，可惜無法讓大家看到鍾「大街罵人小街道歉」的那副嘴臉。鍾小平當庭向柯文哲道歉，事後公開受訪時卻扯到藍白合、民眾黨家務事，為了自身聲量製造話題，凸顯君子、小人的差別。

「鍾小平用此低廉的道歉，在眾人督促下勉為其難地道歉，就是君子、小人的差別！」吳怡萱喊話，如果鍾小平還要持續利用公共人物的話語權來帶風向，明年自己會很努力地讓他變平民。

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