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    成大教授梁文韜挺罷免 游顥辦公室澄清無交情

    國民黨立法委員游顥。（資料照）

    國民黨立法委員游顥。（資料照）

    2025/08/06 17:22

    〔中央社〕罷免國民黨立法委員游顥團體今天表示，游顥恩師、成大教授梁文韜加入志工，為罷免自己學生奔走；游顥辦公室表示，游顥在成大恩師、指導教授是楊永年，與梁文韜無任何交情。

    罷免游顥團體今天發布新聞稿表示，游顥「恩師」、國立成功大學政治經濟學研究所教授梁文韜加入志工行列，今天在中興新村圓環舉旗宣傳，站上街頭為罷免自己學生游顥奔走，籲全民守護台灣不要成為下一個香港。

    梁文韜透過罷免團體新聞稿表示，自己原為香港人，如今已無法返回家園，因此更珍惜台灣民主與自由；他表示，游顥曾是他在成大政治經濟研究所的學生，如今卻與中國眉來眼去，在國會配合藍、白聯手提出與支持多項擾亂國政法案，讓他深感痛心。

    根據立法院資料，游顥學歷為中正大學勞工關係系學士、成功大學政治經濟研究所碩士。游顥辦公室對此表示，游顥與梁文韜無任何交情，梁文韜自稱恩師，「是為罷免包裝虛假正當性」；游顥在成大恩師、指導教授是楊永年，至今游顥仍與楊永年推動防救災、照顧南投。

    游顥辦公室表示，梁文韜長期在校園偏激鼓吹台獨，「也是民進黨御用學者」，早已背離學者應有風骨與中立，如今又沾親帶故自稱與游顥關係密切，演出「老師批評學生」標準罷團鄉土劇，實為惡意誤導、損害學術尊嚴，請梁文韜向游顥恩師楊永年道歉。

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