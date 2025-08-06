丟下救災出訪挨批 盧秀燕越洋指示召開災後復原會議

出訪中的市長盧秀燕越洋指示台中市召開跨局處災後復原會議，由副市長鄭照新主持。（市府提供）

2025/08/06 17:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中日前受連日豪雨衝擊，全市多處積淹水甚至傳土石流災情，市長盧秀燕天氣一放晴就出訪澳洲惹議，民進黨台中市議會黨團今譴責她丟下救災工作。出訪中的盧秀燕今越洋指示台中市副市長鄭照新召開跨局處災後復原會議，市府統計，這波豪雨導致全市320民宅積水，另外有285處災情通報，目前均已初步解除，後續有97案需進行災後復建工程，市府會加速修復。

連日豪雨暫歇，台中昨（5日）終於轉晴，但盧秀燕昨一早才宣布出訪澳洲、晚間就率隊飛出國，出訪澳洲行程保密到最後一刻才曝光，加上這波豪雨造成台中市多處受災，善後未了，盧秀燕此時出訪挨批。民進黨議會黨團今譴責她丟下救災工作，做個人政治秀，喊話要她快回來救災；也有大批民眾不滿她要別人救災、自己跑去澳洲，灌爆她臉書。

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已抵達澳洲的盧秀燕今越洋指示鄭照新召開跨局處災後復原會議，掌握情況。

市府統計，0728西南氣流豪雨事件，中市至8月4日解除三級警戒，共計造成320戶民宅積水，另有285處災情通報，均已初步清除，有97處後續仍需進行復建工程；鄭照新指出，將儘速針對落石與邊坡滑動等潛在風險區域進行修復，並透過公開透明資訊，讓市民瞭解進度。

民政局長吳世瑋表示，水災造成320戶民宅發生局部積水，多在短時間內退去，台中山區多處傳出土石崩落及道路中斷，目前均已完成緊急搶通，但不少地段道路或邊坡受損，需進行災後復建工程，其中又以太平區最為嚴重，目前已請技師與各區人員現地評估經費，盼加速修復。

水利局另盤點，霧峰、新社、潭子、豐原、東勢、北屯及太平區尚有農路坍塌、邊坡滑落及排水設施損毀等情況，也已展開勘查，將針對各災損點進行安全評估及計畫，以利估算經費加速復建。

建設局指出，目前北屯區北坑巷往中正露營區路基塌陷，產生高低差暫停通行，封閉路段無受影響住戶，另太平區竹村路138巷口下邊坡崩塌、導致大湖橋橋台裸露，經橋檢暫無異常，局部開放供小車通過。至於大坑大坑風景區14條步道受創嚴重，目前持續全數封閉，觀旅局長陳美秀說，後續將視天候穩定再入山勘查處置。

豪雨造成山區土石崩落，中市府搶通道路。（市府提供）

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