比亞迪宴請立院人士涉遊說 賴瑞隆籲韓國瑜立案調查自清

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/08/06 17:11

〔記者謝君臨／台北報導〕針對中國電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商夜宴立法院正、副院長韓國瑜、江啟臣的幕僚，以及立院總務處長廖炯志等人，立院傾向認定此為無關公務的私人餐敘，並未依「遊說法」規定展開調查。對此，民進黨立委賴瑞隆批評，「這不是遊說，什麼是遊說？」呼籲韓院長以身作則，立案調查自清。

比亞迪叩關台灣車市，據傳積極透過代理商太古集團接觸立院朝野立委，7月28日更夜宴立院高層人士，引發熱議。對此，具公務員身分、被質疑違反「公務員廉政倫理規範」的廖炯志澄清表示，只是下班後的單純聚會。而立院也傾向認定此為無關公務的私人餐敘，並未依「遊說法」規定展開調查。

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「比亞迪這個很清楚，它就是遊說，也就是『遊說法』所規範的遊說行為。」賴瑞隆說，比亞迪想要進入台灣市場，但因為有國安和產業風險，被經濟部擋住。因此，「它邀約宴會當然是要遊說，如果這個不是遊說，那什麼才是遊說？」立院自己立的法卻不遵守的話，難怪在17個年度只有435件遊說登記。

賴瑞隆認為，很明顯的，比亞迪的目的當然是希望透過餐敘的方式先接觸幕僚，再來遊說包括立法院正、副院長支持他們的案子，讓比亞迪的車子能夠進到台灣市場，逼政府改變政策，「我想這是非常清楚的意圖。」

「立院應以身作則，不要只敢刮別人的鬍子，不敢刮自己的鬍子。」賴瑞隆說，「遊說法」裡面訂的非常清楚，有相關事證時就該立案調查，所以立院應該要立案調查自清，不是正、副院長自己的幕僚就掩護、護短、輕輕帶過，說只是一個普通的餐敘，「如果這樣的行為都還不算遊說的話，那還有什麼行為是遊說？」

賴瑞隆指出，韓國瑜立案調查結束後，應依照遊說法第29條規定，將相關人移送監察院懲處，也唯有這樣才能夠落實「遊說法」的執行，不然該法形同具文，根本就是擺在那邊放著看而已，完全是無法使用。

他重申，這就是很具體的遊說行為，請韓院長展現該有作為，若護短持續稱之為單純餐宴，那「遊說法」可以廢了，且是被韓院長廢掉的，全台灣人民都在看，若不處理，未來違法遊說行為恐會更加囂張，這會對台灣的產業及國家安全造成更大威脅，「我們要求韓院長要正視、處理這個問題。」

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