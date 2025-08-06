批郭智輝勘災如路人甲 黃國昌轟：荒腔走板、尸位素餐

台灣民眾黨主席黃國昌6日舉行黨政會議後記者會。（記者廖振輝攝）

2025/08/06 16:59

〔記者林哲遠／台北報導〕美國總統川普5日稱，台積電將在美國投資3000億美元；經濟部長郭智輝今日回應此事時反駁說：「是假訊息」，爾後又改口稱，他不知是誰講的，因為他沒有研究這個命題。民眾黨主席黃國昌下午受訪時怒嗆，郭智輝荒腔走板、漫不經心，連去中南部勘災，都能把自己搞得像路人甲。

黃國昌表示，川普的確有這樣的發言，郭智輝過去這段時間，荒腔走板、漫不經心，撇除台美關稅的議題，郭智輝連去中南部勘災，都能把自己搞得像路人甲，難道是去觀光旅遊嗎？讓中南部鄉親看了都心寒。

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「很不幸的，郭智輝是卓內閣中最典型的代表！」黃國昌痛批，726大罷免後，自己曾公開呼籲卓榮泰下台、內閣解散重新改組，卓榮泰卻選擇躲起來，就連在野黨邀請卓就關稅議題來國會專案報告不敢來，還要民進黨立委幫忙洗地、護航。

黃國昌再批，就連民進黨提案要求卓來立院報告「中南部救災」專報，沒想到民進黨團昨天臨時宣布撤案。卓榮泰高關稅不敢來，中南部救災也不敢來，請問繼續待在那個位置做什麼，請卓榮泰自行下台、讓內閣重新改組，否則台灣會被這群尸位素餐的官員給害慘。

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